Samsung představil Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch9, Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 a Flip8, takto vypadají! Galerie R. ZavřelRoman Zavřel Právě teď 0 Fotogalerie Galaxy Z Fold8 32 Galaxy Z Fold8 1 Galaxy Watch Ultra2 15 Galaxy Watch Ultra2 14 Galaxy Watch Ultra2 13 Galaxy Watch Ultra2 12 Galaxy Watch Ultra2 11 Galaxy Watch Ultra2 10 Galaxy Watch Ultra2 9 Galaxy Watch Ultra2 8 Galaxy Watch Ultra2 7 Galaxy Watch Ultra2 6 Galaxy Watch Ultra2 5 Galaxy Watch Ultra2 4 Galaxy Watch Ultra2 3 Galaxy Watch Ultra2 2 Galaxy Watch Ultra2 1 Galaxy Watch9 18 Galaxy Watch9 17 Galaxy Watch9 16 Galaxy Watch9 15 Galaxy Watch9 14 Galaxy Watch9 13 Galaxy Watch9 12 Galaxy Watch9 11 Galaxy Watch9 10 Galaxy Watch9 9 Galaxy Watch9 8 Galaxy Watch9 7 Galaxy Watch9 6 Galaxy Watch9 5 Galaxy Watch9 4 Galaxy Watch9 3 Galaxy Watch9 2 Galaxy Watch9 1 Galaxy Z Flip8 30 Galaxy Z Flip8 29 Galaxy Z Flip8 28 Galaxy Z Flip8 27 Galaxy Z Flip8 26 Galaxy Z Flip8 25 Galaxy Z Flip8 24 Galaxy Z Flip8 23 Galaxy Z Flip8 22 Galaxy Z Flip8 21 Galaxy Z Flip8 20 Galaxy Z Flip8 19 Galaxy Z Flip8 18 Galaxy Z Flip8 17 Galaxy Z Flip8 16 Galaxy Z Flip8 15 Galaxy Z Flip8 14 Galaxy Z Flip8 13 Galaxy Z Flip8 12 Galaxy Z Flip8 11 Galaxy Z Flip8 10 Galaxy Z Flip8 9 Galaxy Z Flip8 8 Galaxy Z Flip8 7 Galaxy Z Flip8 6 Galaxy Z Flip8 5 Galaxy Z Flip8 4 Galaxy Z Flip8 3 Galaxy Z Flip8 2 Galaxy Z Flip8 1 Galaxy Z Fold8 Ultra 25 Galaxy Z Fold8 Ultra 24 Galaxy Z Fold8 Ultra 23 Galaxy Z Fold8 Ultra 22 Galaxy Z Fold8 Ultra 21 Galaxy Z Fold8 Ultra 20 Galaxy Z Fold8 Ultra 19 Galaxy Z Fold8 Ultra 18 Galaxy Z Fold8 Ultra 17 Galaxy Z Fold8 Ultra 16 Galaxy Z Fold8 Ultra 15 Galaxy Z Fold8 Ultra 14 Galaxy Z Fold8 Ultra 13 Galaxy Z Fold8 Ultra 12 Galaxy Z Fold8 Ultra 11 Galaxy Z Fold8 Ultra 10 Galaxy Z Fold8 Ultra 9 Galaxy Z Fold8 Ultra 8 Galaxy Z Fold8 Ultra 7 Galaxy Z Fold8 Ultra 6 Galaxy Z Fold8 Ultra 5 Galaxy Z Fold8 Ultra 4 Galaxy Z Fold8 Ultra 3 Galaxy Z Fold8 Ultra 2 Galaxy Z Fold8 Ultra 1 Galaxy Z Fold8 34 Galaxy Z Fold8 33 Galaxy Z Fold8 31 Galaxy Z Fold8 30 Galaxy Z Fold8 29 Galaxy Z Fold8 28 Galaxy Z Fold8 27 Galaxy Z Fold8 26 Galaxy Z Fold8 25 Galaxy Z Fold8 24 Galaxy Z Fold8 23 Galaxy Z Fold8 22 Galaxy Z Fold8 21 Galaxy Z Fold8 20 Galaxy Z Fold8 19 Galaxy Z Fold8 18 Galaxy Z Fold8 17 Galaxy Z Fold8 16 Galaxy Z Fold8 15 Galaxy Z Fold8 14 Galaxy Z Fold8 13 Galaxy Z Fold8 12 Galaxy Z Fold8 11 Galaxy Z Fold8 10 Galaxy Z Fold8 9 Galaxy Z Fold8 8 Galaxy Z Fold8 7 Galaxy Z Fold8 6 Galaxy Z Fold8 5 Galaxy Z Fold8 4 Galaxy Z Fold8 3 Galaxy Z Fold8 2 Vstoupit do galerie Zdroj Diskuze Samsung Diskuze k článku Vložte vlastní komentář Zrušit odpověď na komentář Vaše jméno nebo Přihlásit se Váš komentář Vyplněním shora uvedených údajů beru na vědomí, že společnost TEXT FACTORY s.r.o., sídlem Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, PSČ: 613 00, IČ: 06157831, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100399, bude zpracovávat mé osobní údaje uvedené v rámci mnou vyplněného registračního formuláře na základě oprávněných zájmů TEXT FACTORY s.r.o. dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a pro splnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), a to pro tyto účely: nezbytnost zajistit oprávnění návštěvníka webových stránek provozovaných společností TEXT FACTORY s.r.o. přispívat aktivně ke zveřejněným článkům nebo v rámci diskusních fór a výkon práv TEXT FACTORY s.r.o. jako administrátora těchto diskusních fór. Více informací o zpracování osobních údajů a právech lze nalézt v Poučení o ochraně osobních údajů. celý text Δ