Samsung představil Galaxy Watch Ultra2 a Galaxy Watch9. Nové hodinky sází na AI, zdraví i rekordní výdrž

Společně s novou generací skládacích telefonů dnes Samsung představil také chytré hodinky Galaxy Watch Ultra2 a Galaxy Watch9. Obě novinky sází především na pokročilé zdravotní funkce, umělou inteligenci a vyšší výkon. Zatímco model Ultra2 míří hlavně na sportovce a dobrodruhy, Galaxy Watch9 jsou určeny pro každodenní nošení a uživatele, kteří chtějí mít lepší přehled o svém zdraví i kondici.
Galaxy Watch Ultra2 jsou dosud nejvyspělejší hodinky Samsungu
Největší pozornost na sebe strhl model Galaxy Watch Ultra2, který Samsung označuje za své vůbec nejpokročilejší chytré hodinky. Jsou určeny především pro náročné sportovce a uživatele, kteří se často pohybují v náročných podmínkách.
Novinkou jsou například speciální režimy pro trailový běh, které sledují převýšení, upozorňují na blížící se stoupání a pomáhají lépe rozvrhnout tempo během běhu. Přibyla také funkce Výživa, která ve spojení s dřívější funkcí Sweat Loss dokáže odhadnout množství ztracených tekutin a doporučí, kdy je vhodné se napít.
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Samsung myslí také na potápěče. Galaxy Watch Ultra2 splňují certifikace IP69K, 10 ATM i EN13319 a kromě odolnosti nabídnou automatické měření hloubky, času pod vodou nebo teploty vody. V průběhu roku navíc dorazí aplikace Diving vyvinutá ve spolupráci se společností Mares, která přinese další pokročilé funkce pro potápění.
Po hardwarové stránce nabídnou hodinky procesor Snapdragon Wear Elite Platform, baterii s kapacitou 800 mAh, která je o 35 % větší než u předchozí generace, přesnější GPS a také vůbec nejjasnější displej v historii hodinek Samsungu s jasem až 5000 nitů. Přestože se baterie zvětšila, jsou nové Ultra2 o 12 % tenčí než jejich předchůdce. Konstrukce z titanu pak zajišťuje vysokou odolnost při zachování nízké hmotnosti.
Galaxy Watch9 cílí na každodenní používání
Vedle modelu Ultra2 dorazily také nové Galaxy Watch9. Ty jsou určeny především uživatelům, kteří chtějí mít pod kontrolou své zdraví, spánek nebo každodenní aktivitu, ale nepotřebují extrémně odolné sportovní hodinky. Samsung přepracoval ergonomii hodinek, které mají nový vypouklý tvar lépe kopírující zápěstí a pohodlnější řemínky pro celodenní nošení včetně spánku. Nechybí ani odolné hliníkové tělo. Uvnitř pracuje stejný procesor Snapdragon Wear Elite, který zajišťuje vyšší výkon i přesnější měření zdravotních dat. K dispozici je také baterie s kapacitou 390 mAh a displej s jasem až 3000 nitů, díky kterému zůstává dobře čitelný i na přímém slunci.
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Umělá inteligence se stará o zdraví
Velkou část prezentace věnoval Samsung novým zdravotním funkcím poháněným umělou inteligencí. Díky senzorům BioActive hodinky nepřetržitě sledují biometrická data a následně je pomocí Galaxy AI převádějí na srozumitelná doporučení, která mají uživatelům pomoci zlepšit jejich životní styl. Nové hodinky se zaměřují především na kvalitu spánku, kardiovaskulární zdraví, regeneraci nebo celkovou kondici. Nechybí ani sledování spánkové apnoe s podporou certifikace FDA, monitoring základních životních funkcí během spánku, hodnocení denní kardio zátěže, Index kondice nebo funkce sledující dlouhodobou zátěž sluchu. Cílem Samsungu už podle jeho slov není pouze sbírat zdravotní data, ale nabídnout uživatelům konkrétní doporučení, která jim pomohou zlepšit kondici i celkové zdraví.
Nové řemínky i Samsung Care+
Samsung připravil také nové řemínky pro oba modely. Ultra2 dostanou sportovní varianty Marine Band, PeakForm Band nebo Trail Band určené pro různé typy aktivit, zatímco Galaxy Watch9 nabídnou sportovní, silikonové i látkové řemínky zaměřené především na pohodlné celodenní nošení. Samozřejmostí je také podpora služby Samsung Care+, která nabídne rychlé opravy, prodlouženou záruku nebo vzdálenou technickou podporu přímo z aplikace v telefonu.
Kdy se začnou prodávat?
Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9 vstoupí na český trh 7. srpna 2026, předobjednávky startují už dnes. Samsung si připravil také několik bonusů pro první zákazníky. Po registraci recenze mohou zájemci získat cashback ve výši 3 000 Kč na Galaxy Watch Ultra2 nebo 2 000 Kč na Galaxy Watch9. Nechybí ani zvýhodněné balíčky s dalšími produkty Galaxy, slevy na příslušenství či řemínky nebo 60denní předplatné služby Strava Premium zdarma.