Intel nasadí Gemini AI pro všechny zaměstnance. Google pomůže vyvíjet budoucí čipy rychleji

Umělá inteligence už dávno není jen chatbot pro psaní textů. Intel oznámil výrazné rozšíření spolupráce s Google Cloud, díky kterému získají všichni jeho zaměstnanci přístup ke Gemini Enterprise. AI bude pomáhat nejen s programováním, ale také s vývojem nových procesorů, marketingem i každodenní administrativou.
Gemini dostanou všichni zaměstnanci
Intel zavede platformu Gemini Enterprise napříč celou svou globální organizací. Zaměstnanci budou moci vytvářet vlastní AI agenty, kteří jim pomohou automatizovat rutinní úkoly, analyzovat data nebo urychlit vývoj softwaru. Součástí nasazení budou také specializovaní programovací asistenti určení pro vývojáře a inženýry. Cílem je zrychlit vývoj nových technologií a odstranit co nejvíce opakujících se činností.
AI pomůže navrhovat nové procesory
Jedním z hlavních důvodů rozšíření partnerství je samotný vývoj čipů. Intel plánuje využívat infrastrukturu Google Cloud pro rozsáhlé simulace a výpočty, které jsou při návrhu moderních procesorů nezbytné.
Díky výkonným cloudovým serverům budou moci vývojové týmy provádět více simulací současně a zkrátit dobu potřebnou pro návrh i testování nových polovodičů. V době rostoucí konkurence v oblasti umělé inteligence může jít o významnou konkurenční výhodu.
Nejen vývoj, ale i marketing
Gemini nebude sloužit pouze technickým týmům. Intel plánuje využít AI také v marketingu, interní komunikaci a firemních procesech. Umělá inteligence bude pomáhat například s vyhledáváním odborníků uvnitř firmy, přípravou materiálů pro vedení společnosti nebo tvorbou obsahu pro různé komunikační kanály.
Podle Cindy Stoddard, senior viceprezidentky a CIO Intelu, je cílem dát zaměstnancům nástroje, které jim umožní pracovat rychleji, efektivněji a s menší administrativní zátěží.
Velké firmy přecházejí od experimentů k běžnému provozu
Oznámení Intelu potvrzuje trend, který je v posledních měsících stále výraznější. Zatímco dříve společnosti umělou inteligenci testovaly jen v pilotních projektech, dnes ji začínají nasazovat napříč celou firmou. AI se postupně stává běžným pracovním nástrojem podobně, jako jsou dnes e-mail nebo kancelářské aplikace.
Google Cloud zároveň uvedl, že spojení technických zkušeností Intelu a agentních schopností Gemini umožní vytvářet stále autonomnější pracovní postupy. Ty mají v budoucnu urychlit nejen vývoj čipů, ale i fungování celé společnosti.
Partnerství ukazuje, že boj o dominanci v oblasti umělé inteligence se neodehrává jen mezi vývojáři chatbotů. Stále důležitější je také to, jak firmy dokážou AI využít uvnitř svých organizací. Intel věří, že díky Gemini zrychlí vývoj nové generace procesorů a zároveň zvýší produktivitu svých desítek tisíc zaměstnanců po celém světě.