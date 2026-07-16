Elon Musk: do 3 let bude mít diplom z univerzity nižší hodnotu než toaletní papír!

Elon Musk opět rozvířil debatu o budoucnosti práce. Šéf Tesly, SpaceX a xAI tvrdí, že lidstvo stojí na prahu technologické revoluce, která bude mnohem větší než nástup internetu nebo chytrých telefonů. Podle něj umělá inteligence a humanoidní roboti během několika let změní prakticky všechna povolání – od právníků přes finanční analytiky až po lékaře. Jeho nejodvážnější předpovědi přitom zní téměř neuvěřitelně.
Diplom už nemusí být vstupenkou k úspěchu
Musk dlouhodobě kritizuje tradiční vzdělávací systém. Podle něj dnes lidé tráví roky studiem informací, které bude umělá inteligence schopná zvládnout během několika sekund. Neznamená to, že školy úplně zmizí. Musk ale věří, že jejich současná podoba ztratí význam a zaměstnavatelé budou stále více hodnotit skutečné schopnosti člověka místo samotného diplomu. AI totiž bude schopná okamžitě poskytovat odborné znalosti v oblastech, které dnes vyžadují dlouholeté studium.
Podle Muska budou mezi prvními profesemi, které AI výrazně promění, právě kancelářská zaměstnání. Generativní umělá inteligence už dnes dokáže analyzovat smlouvy, připravovat právní dokumenty, zpracovávat účetnictví nebo vytvářet investiční analýzy. Musk očekává, že během několika let se z dnešních AI asistentů stanou autonomní systémy schopné vykonávat většinu rutinní odborné práce rychleji i levněji než lidé.
Roboti mají překonat i nejlepší chirurgy
Největší pozornost vzbudila jeho předpověď týkající se medicíny. Musk prohlásil, že humanoidní roboti vybavení pokročilou AI budou do roku 2030 schopni provádět operace lépe než nejlepší lidský chirurg. Podle něj budou mít přístup ke kompletním lékařským znalostem, nebudou se unavovat a jejich přesnost překoná lidské možnosti.
Řada odborníků ale upozorňuje, že současné chirurgické roboty jsou pouze asistenty lékařů. Plně autonomní operace narážejí nejen na technické limity, ale také na dlouhé schvalovací procesy a otázky bezpečnosti i odpovědnosti.
Další Muskova představa je ještě radikálnější. Pokud budou roboti vyrábět zboží, stavět domy, pěstovat potraviny a poskytovat služby téměř bez lidské práce, náklady na výrobu mohou podle něj dramaticky klesnout. V takovém světě by podle Muska mohl být současný význam peněz nebo celoživotního spoření zásadně jiný než dnes.
Jak by taková ekonomika fungovala, zatím není jasné. Ani Musk nenabízí konkrétní model, pouze tvrdí, že produktivita společnosti poroste nebývalým tempem.
Přijde to opravdu tak rychle?
Musk je známý tím, že technologické trendy často odhadne správně, ale jejich časový horizont bývá výrazně optimističtější. To platilo například u autonomního řízení, kolonizace Marsu i některých předchozích projektů Tesly. Analytici proto jeho scénáře nepřehlížejí, zároveň ale upozorňují, že jejich časování může být příliš ambiciózní.
Jedno je však téměř jisté. Umělá inteligence už dnes mění způsob, jakým pracujeme, učíme se i tvoříme. Otázkou už není, zda se svět změní, ale jak rychle k tomu dojde a které profese pocítí dopad jako první.