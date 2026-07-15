Tři komodity, které by investoři měli sledovat ve druhé polovině roku 2026

Komerční sdělení: Rok 2026 zatím přinesl na komoditních trzích výrazné pohyby a řada investorů se ptá, kam se ubírá cena zlata, ropy nebo kakaa. XTB připravilo přehled tří komodit, které stojí za pozornost v nadcházejících měsících.
Zlato: fundamenty zůstávají silné
Po prudkém růstu v první polovině roku prošlo zlato korekcí, přesto se drží nad hranicí 4 000 USD za unci. Trh zatím naznačuje, že investoři využívají pokles spíše k nákupům než k výprodejům. Krátkodobý vývoj bude záviset na rozhodnutích amerického Fedu, vývoji reálných výnosů z dluhopisů a kurzu dolaru. Dlouhodobě však fundamenty zůstávají příznivé – centrální banky nadále nakupují zlato, rostou fiskální deficity a geopolitická nejistota podporuje zájem o tento bezpečný kov. Podle HSBC by cena zlata mohla na konci roku 2027 dosáhnout 5 000 USD, a některé scénáře analytiků J.P. Morgan dokonce předpokládají růst až k 6 000 USD.
GRAF: Vývoj ceny zlata (GOLD, H4)
Zdroj: xStation5
Ropa: geopolitika vs. fundamenty
Ceny ropy se v posledních týdnech vrátily nahoru, i přes očekávaný tlak na pokles způsobený zvyšováním produkce OPEC+. Krátkodobě ovlivnila ceny především geopolitická situace – napětí mezi USA a Íránem, oznámení prezidenta Trumpa o mrtvé dohodě a následné signály o ochotě pokračovat v jednání. Fundamentálně ceny podporují rostoucí rafinérské marže a sezónní poptávka po pohonných hmotách. Ve druhé polovině roku bude klíčové sledovat rovnováhu mezi geopolitickými riziky a základními fundamenty, které určují další směr trhu.
GRAF: Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
Kakao: počasí a nabídka rozhodují
Kakao letos patřilo k nejvolatilnějším komoditám. Po propadu z rekordních hodnot nad 12 000 USD se začátkem roku obchodovalo pod 3 000 USD, ale od května ceny opět výrazně vzrostly o více než 30 %. Za růstem stojí hlavně zhoršující se vyhlídky úrody v západní Africe – silné deště v Ghaně a Pobřeží Slonoviny komplikují sklizeň i dopravu. Navíc spekulativní uzavírání krátkých pozic zvýšilo volatilitu. Přesto ceny kakaa zůstávají daleko pod historickými maximy, a jakékoliv nové zprávy o počasí či úrodě mohou výrazně ovlivnit vývoj cen. Díky tomu patří kakao mezi komodity, které se vyplatí sledovat ve druhé polovině roku.
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