Letní výprodej JBL je tady: Vyberte si špičková sluchátka se smart displejem

Komerční sdělení: JBL odstartovalo svůj tradiční letní výprodej, který se nevyhnul ani prémiovým řadám sluchátek Tour a Live. V nabídce najdete modely s nejmodernější technologickou výbavou, jako jsou JBL Tour One M3 nebo JBL Tour Pro 3 se smart nabíjecím pouzdrem. Vybrali jsme čtyři modely, které kromě špičkového zvuku a aktivního potlačení hluku (ANC) zaujmou také maximálním komfortem, mimořádnou výdrží a chytrými funkcemi, které ocení každý milovník cestování.
JBL Tour One M3: Sluchátka, která konkurují těm nejlepším na trhu
- Vlajkový model náhlavních sluchátek s prvotřídním ANC, které účinně eliminuje hluk leteckých motorů i ruch ve vlaku.
- Výdrž až 70 hodin znamená, že je během celé dovolené pravděpodobně vůbec nebudete muset nabíjet.
- Technologie Hi-Res Audio a JBL Pro Sound zajišťují mimořádně přesný a vyvážený zvuk, který si navíc můžete díky aplikaci JBL Headphones přizpůsobit podle vlastních preferencí.
- Díky praktickému cestovnímu pouzdru a pohodlné konstrukci budou JBL Tour One M3 ideálním společníkem na každou cestu.
Sluchátka JBL Tour One M3 jsou k dispozici v černé, modré a latte barvě na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců se slevou 20 % za 6 999 Kč. Původní cena byla 8 749 Kč.
JBL Tour Pro 3: Funkcemi nabitá sluchátka se smart displejem
- Smart nabíjecí pouzdro s výdrží až 44 hodin a 1,57″ dotykovým displejem umožňuje ovládat hudbu, hovory a funguje také jako bezdrátový audio vysílač, což oceníte například v letadle nebo ve vlaku se zábavním systémem.
- Prostorový zvuk JBL Spatial 360 se sledováním pohybu hlavy promění sledování filmů během cestování nebo na hotelu v zážitek připomínající kino.
- Technologie True Adaptive Noise Cancellation 2.0 efektivně potlačí hluk letiště i kabiny letadla.
Sluchátka JBL Tour Pro 3 pořídíte v černé, modré a latte barvě na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců se slevou 10 % za 6 749 Kč. Původní cena byla 7 499 Kč.
JBL Live 770NC: Osvědčený model připravený na vaše letní cesty
- Adaptivní ANC, funkce Smart Ambient a pohodlná konstrukce zajistí, že vás při cestování nebude nic rušit ani tlačit.
- Výdrž až 65 hodin znamená, že je bez problémů vezmete i na týdenní dovolenou bez nutnosti nabíjení. A pokud energie přece jen dojde, pouhých pět minut nabíjení vystačí na další čtyři hodiny poslechu.
- Pohodlná náhlavní konstrukce z nich dělá ideální volbu pro dlouhé přesuny, odpočinek na pláži i každodenní používání.
- S příchodem nového modelu JBL Live 780NC se navíc předchozí generace Live 770NC stává ještě dostupnější volbou pro všechny, kteří hledají špičkový zvuk za výhodnou cenu.
Sluchátka JBL Live 770NC jsou dostupná v černé, bílé, modré a pískové barvě na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců se slevou 24 % za 3 399 Kč. Původní cena byla 4 499 Kč.
JBL Live Beam 3: Špuntová sluchátka s funkcemi chytrých hodinek
- Smart nabíjecí pouzdro s displejem funguje podobně jako chytré hodinky. Můžete přes něj ovládat hudbu, hovory i všechny funkce samotných sluchátek.
- Technologie True Adaptive Noise Cancelling pomůže potlačit okolní hluk během cestování, čekání na letišti nebo odpočinku u bazénu.
- Celková výdrž až 48 hodin zajistí dostatek energie i na delší dovolenou bez každodenního nabíjení.
- Kompaktní provedení TWS z nich dělá ideální letní sluchátka, která můžete mít neustále u sebe.
- Protože na trh právě dorazila nová generace JBL Live Beam 4, jsou nyní JBL Live Beam 3 ještě atraktivnější volbou díky slevě 30 %.
Sluchátka JBL Live Beam 3 jsou dostupná v modré, stříbrné a fialové barvě na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců se slevou 30 % za 3 499 Kč. Původní cena byla 4 999 Kč.