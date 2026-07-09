Duna 3 dostává první velký trailer a vypadá opět epicky

Konec letošního roku bude patřit mimo jiné i jedné z nejočekávanějších filmových premiér posledních let. Do kin totiž před Vánoci zamíří Duna: Část 3, která naváže na mimořádně úspěšné předchozí díly Denise Villeneuvea. Tentokrát se příběh posune podle románu Mesiáš Duny a ukáže, jaké následky bude mít vzestup Paula Atreida na císařský trůn. Do svých rolí se vrátí Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh i Rebecca Ferguson a očekává se, že film nabídne ještě temnější atmosféru než jeho předchůdci. O tom se ostatně můžete přesvědčit z traileru, který vyšel teprve před pár hodinami.
První dvě Duny si získaly uznání kritiků i diváků, posbíraly řadu Oscarů a celosvětově vydělaly miliardy korun, takže očekávání od závěrečného pokračování jsou opravdu obrovská. Villeneuve navíc opakovaně naznačil, že právě tento film považuje za vyvrcholení svého příběhu z prostředí Arrakisu. Chybět by proto neměly velkolepé pouštní bitvy, špičkové vizuální efekty ani silná politická linka, která byla pro celou sérii vždy typická. Pokud se podaří navázat na kvality předchozích dílů, může být Duna: Část 3 jedním z největších filmových hitů letošních Vánoc. Mnozí fanoušci navíc věří, že půjde o důstojné zakončení jedné z nejlepších sci-fi trilogií moderní éry. Už nyní je tak jasné, že premiéra bude patřit mezi nejsledovanější události filmového roku. Já se na to těším opravdu hodně, protože se mi první dvě části Duny vryly pod kůži vskutku zásadně.