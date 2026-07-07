Legendární Ronin z roku 2003 se vrací na Mac. A nyní je úplně zdarma

Uživatelé Maců, kteří se věnují tvorbě hudby, mohou zdarma získat zajímavý nástroj s více než dvacetiletou historií. Společnost Audio Damage vrátila k životu jeden ze svých vůbec prvních plug-inů. Původní Ronin z roku 2003 se vrací pod názvem ShinRonin, zachovává si charakter i vzhled originálu, ale nově funguje na moderních verzích macOS, Windows a Linuxu. A co je nejlepší, stáhnout si jej můžete zcela zdarma.
Audio Damage patří mezi známé vývojáře softwarových nástrojů pro tvorbu hudby. Jedním z prvních produktů společnosti byl plug-in Ronin, který se objevil už v roce 2003. Více než dvě desetiletí poté se tento nástroj nečekaně vrací. Nová verze dostala název ShinRonin a jejím cílem není původní software kompletně předělat. Právě naopak. Vývojáři zachovali původní DSP, způsob fungování i charakteristické uživatelské rozhraní. Software byl ale modernizován tak, aby bez problémů fungoval na současných počítačích a operačních systémech.
Co vlastně ShinRonin umí?
ShinRonin kombinuje několik zvukových efektů a umožňuje uživateli vytvářet vlastní způsob jejich propojení. Základem jsou dvě zpožďovací linky, dva filtry s několika režimy, generátory LFO, ovládání obálky a saturace. Nejzajímavější částí celého nástroje jsou ale možnosti routování zvuku a modulace. Jednotlivé části lze vzájemně propojovat a vytvářet tak efekty, které mohou být velmi jemné a čisté, ale také naprosto experimentální. Uživatel může vytvořit jednoduché delay nebo filter efekty, prostorové zvuky, modulované textury i mnohem extrémnější zvukové experimenty.
Jednou z hlavních vlastností původního Roninu byla svoboda, kterou dával uživatelům. Vývojáři se nesnažili zabránit vytvoření neobvyklých nebo dokonce potenciálně problematických kombinací efektů. ShinRonin v tomto přístupu pokračuje. Pomocí modulační matice lze jednotlivé parametry ovlivňovat kladnými i zápornými hodnotami a samostatné možnosti routování dovolují vytvářet velmi komplexní zvukové řetězce. Právě díky tomu je možné vytvořit také zpětné vazby nebo samooscilující zvuky. Výsledek tak závisí především na kreativitě uživatele.
Žádná snaha napodobovat analogový zvuk
Zajímavostí je také způsob zpracování zvuku. ShinRonin se nesnaží simulovat historické analogové přístroje, což je dnes mezi hudebními plug-iny velmi populární. Filtry i zpožďovací linky jsou čistě digitální. Uživatel tak získává zvukový nástroj, který se nesnaží maskovat svůj původ ani napodobovat hardware z minulosti. Právě tento přístup může být po více než dvaceti letech překvapivě osvěžující.
Audio Damage ponechalo také uživatelské rozhraní inspirované původním softwarem z roku 2003. ShinRonin tak na první pohled působí jako program z úplně jiné počítačové éry. Najdeme zde charakteristické šedé pozadí, původní grafický styl i modré robotické logo společnosti Audio Damage. Pod retro vzhledem se ale nachází modernizovaný software připravený pro současné počítače.
Funguje na Macu, Windows i Linuxu
Jednou z největších změn je podpora moderních operačních systémů a formátů hudebních plug-inů. ShinRonin je dostupný pro macOS, Windows a Linux. Podporuje formáty CLAP, VST3, AAX, AU i LV2, takže jej lze používat v široké nabídce moderních programů pro tvorbu hudby. Uživatelé Maců jej tak mohou využít například v Logic Pro a dalších kompatibilních hudebních aplikacích. Návrat ShinRoninu ukazuje zajímavý trend, který se v posledních letech objevuje stále častěji. Vývojáři obnovují starší programy a hry, aby mohly fungovat na moderním hardwaru. V tomto případě navíc nejde o kompletní předělávku nebo moderní interpretaci původního nástroje. Audio Damage zachovalo to, co dělalo Ronin zajímavým už v roce 2003, a pouze jej přizpůsobilo dnešním počítačům.
ShinRonin je k dispozici zcela zdarma. Uživatelé tak mohou získat plnohodnotný hudební nástroj bez nutnosti platit předplatné nebo jednorázový poplatek. Pro hudebníky, producenty i fanoušky experimentování se zvukem může jít o zajímavou příležitost vyzkoušet software, jehož historie sahá až do začátků moderních hudebních plug-inů. Rok 2003 je dávno pryč. Jeden z jeho nejzajímavějších hudebních nástrojů ale právě dostal druhou šanci a na moderním Macu může být stejně zábavný jako před více než dvaceti lety.