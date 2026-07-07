Karl Lagerfeld měl jednu z nejšílenějších sbírek iPodů na světě. Vlastnil jich stovky a zaměstnával člověka, který se o ně staral

Karl Lagerfeld se do historie zapsal především jako jeden z nejslavnějších módních návrhářů všech dob. Málokdo však ví, že byl také obrovským fanouškem technologií od Applu. Jeho záliba v iPodech přitom dosáhla rozměrů, které lze jen těžko označit za běžné sběratelství. Slavný návrhář vlastnil stovky hudebních přehrávačů od Applu a podle některých údajů se jejich počet vyšplhal dokonce nad hranici 500 kusů. Pro většinu lidí byl iPod zařízením, do kterého si nahráli svou hudební knihovnu a postupně ji doplňovali o nové skladby. Karl Lagerfeld však používal přehrávače od Applu úplně jinak. Jednotlivé iPody pro něj fungovaly podobně jako kazety. Každý mohl obsahovat jiný hudební žánr, interpreta, období nebo hudbu odpovídající určité náladě.
Lagerfeld byl známý svou mimořádnou pracovitostí, obrovským rozhledem a také posedlostí sběratelstvím. Vedle módy a umění miloval knihy, fotografie a moderní technologie. iPod se proto velmi rychle stal jedním z jeho oblíbených zařízení. Namísto toho, aby používal jeden přehrávač a pravidelně měnil jeho obsah, pořizoval si další a další zařízení. Postupem času tak vznikla kolekce čítající stovky iPodů různých generací. Přesný počet zařízení, která Lagerfeld během svého života vlastnil, není úplně jasný. Některé zdroje hovoří o více než 300 kusech, zatímco podle informací spojených s pozdějšími aukcemi jeho pozůstalosti mohl slavný návrhář vlastnit více než 500 iPodů.
Měl dokonce vlastního „iPod asistenta“
Ještě zajímavější než samotná velikost sbírky je způsob, jakým se o ni Lagerfeld staral. Respektive nestaral. Správa stovek hudebních přehrávačů, digitalizace obrovské hudební knihovny a nahrávání nových skladeb zabíraly tolik času, že měl Lagerfeld podle dostupných informací člověka, jehož úkolem bylo právě starat se o jeho iPody. Tento zaměstnanec bývá v médiích označován jako „iPod nanny“. Jeho úkolem mělo být digitalizovat Lagerfeldovu hudební sbírku, nahrávat hudbu do jednotlivých zařízení a připravovat nové iPody k používání. Výsledkem byl systém, který dnes působí téměř neuvěřitelně. Zatímco běžný uživatel měl jeden iPod s tisíci skladbami, Lagerfeld mohl jednoduše sáhnout po jiném zařízení podle toho, jakou hudbu chtěl právě poslouchat.
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Právě způsob používání celé sbírky vysvětluje, proč Lagerfeld potřeboval tak obrovské množství zařízení. iPod pro něj nebyl pouze univerzálním hudebním přehrávačem. Jednotlivé kusy představovaly samostatné hudební kolekce. Na některých zařízeních se nacházely ručně psané štítky označující jejich obsah. Jeden iPod tak mohl být určen například pro konkrétní hudební styl, jiný pro určitého interpreta a další pro hudbu spojenou s konkrétní zemí nebo náladou. Lagerfeld měl údajně prohlásit, že iPody používá podobně jako kazety. Jakmile měl jedno zařízení naplněné hudbou, jednoduše přešel k dalšímu. V době streamovacích služeb, kdy má člověk v jediném telefonu přístup k desítkám milionů skladeb, působí podobný systém poněkud absurdně. Na začátku nového tisíciletí však šlo o naprosto odlišnou dobu a iPod představoval jeden z nejvýznamnějších technologických produktů na trhu.
Ve sbírce nebyly pouze obyčejné iPody
Lagerfeldova kolekce navíc neobsahovala pouze běžné modely zakoupené v obchodě. Nacházely se v ní různé generace iPodů, modely iPod mini, iPod nano i klasické iPody. Některá zařízení byla navíc upravena nebo ozdobena. Mezi nejzajímavější kusy patřil například iPod pokrytý kamínky společně s podobně upraveným mikrofonem. Část zařízení se po smrti slavného návrháře dostala do aukcí pořádaných společností Sotheby’s. Přestože některé iPody již nebyly funkční, jejich spojení s jednou z nejvýznamnějších osobností módního průmyslu výrazně zvýšilo jejich hodnotu. Například souprava obsahující ozdobený iPod a mikrofon se prodala za částku výrazně převyšující původní odhad. Další iPody byly nabízeny v sadách obsahujících několik zařízení různých generací.
Obrovská sbírka iPodů nebyla jediným důkazem Lagerfeldova zájmu o technologie Applu. Slavný návrhář používal také iPady, které mu sloužily mimo jiné jako digitální skicáře. Lagerfeld patřil k lidem, kteří velmi rychle přijímali nové technologie a snažili se je zapojit do svého pracovního i osobního života. Právě proto jej produkty Applu tolik fascinovaly. Jeho vztah k technologiím byl přitom v některých ohledech plný paradoxů. Přestože vlastnil stovky iPodů, několik iPhonů a používal iPady, podle dostupných informací se například vyhýbal používání e-mailu a dával přednost tradiční ručně psané komunikaci.
Část neuvěřitelné sbírky skončila v aukci
Po smrti Karla Lagerfelda v roce 2019 se postupně začaly dražit předměty z jeho rozsáhlé pozůstalosti. Vedle uměleckých děl, nábytku, módních předmětů a osobních věcí se do aukcí dostaly také jeho technologické hračky. Právě iPody patřily mezi nejzajímavější předměty. Nešlo totiž pouze o staré hudební přehrávače, ale o zařízení, která ukazovala jednu z méně známých stránek Lagerfeldovy osobnosti. Slavný návrhář byl nejen módní ikonou, ale také nadšeným konzumentem hudby a technologií. Jeho sbírka stovek iPodů je zároveň připomínkou doby, kdy přehrávače od Applu patřily mezi nejžádanější technologické produkty na světě.