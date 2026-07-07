Nothing ukázal nová sluchátka Ear (3a). Za 99 dolarů nabídnou ANC i nahrávání záznamů

Nothing přichází s dalšími bezdrátovými sluchátky, která se snaží zaujmout nejen cenou a výrazným designem. Nová Ear (3a) stojí 99 dolarů a vedle aktivního potlačení okolního hluku, podpory LDAC nebo výdrže až 42 hodin přinášejí neobvyklou funkci Audio Snapshot. Sluchátka mají vlastní 32MB paměť a dokážou zachytit krátké zvukové okamžiky, které se následně automaticky přenesou do mobilní aplikace.
Novinka zapadá mezi dva současné modely
Portfolio bezdrátových sluchátek společnosti Nothing se rozšiřuje o další model. Ear (3a) se výbavou i cenou zařadí mezi dostupnější Ear (a) a dražší Ear (3). Výrobce se tentokrát snaží nabídnout kombinaci funkcí známých z vyšších cenových kategorií s jednou poměrně neobvyklou novinkou, která má sluchátka odlišit od konkurence.
Vedle tradičních vlastností, jako jsou aktivní potlačení hluku, kvalitnější zvuk nebo dlouhá výdrž baterie, totiž Ear (3a) fungují také jako jednoduché zařízení pro rychlé zachycení zvuku. K tomu využívají vlastní integrované úložiště.
Funkce Audio Snapshot umožňuje uložit krátký zvukový okamžik přímo prostřednictvím sluchátek. Aktivuje se současným stisknutím obou sluchátek a zajímavé je především to, že systém dokáže zachytit zvuk z doby bezprostředně před použitím gesta i po něm.
Uživatel tak nemusí nahrávání aktivovat ještě předtím, než zazní něco důležitého. Nothing jako příklad využití uvádí online přednášku, během které si chcete uložit konkrétní myšlenku, nebo hlasovou zprávu od jiného člověka. Pro ukládání těchto záznamů mají Ear (3a) vlastní flashové úložiště s kapacitou 32 MB.
O zbytek se postará aplikace Nothing X
Po vytvoření zvukového záznamu se uložený obsah automaticky synchronizuje s aplikací Nothing X. Uživatel si jej může přehrát, upravit, sdílet nebo nechat převést do textové podoby.
Aplikace umožňuje také vytváření speciálních karet s citacemi. Ty mají usnadnit ukládání a následné vyhledávání zajímavých částí dříve pořízených a přepsaných záznamů.
Audio Snapshot by tak mohl najít využití například při studiu, pracovních schůzkách nebo v situacích, kdy si uživatel potřebuje rychle uložit informaci, aniž by musel vytahovat telefon a hledat aplikaci pro nahrávání.
Nahrávat lze také delší hovory a schůzky
Integrovaná paměť a funkce záznamu neslouží pouze k zachytávání krátkých zvukových úseků. Nothing uvádí, že Ear (3a) zvládnou zaznamenat až dvě hodiny telefonních hovorů nebo schůzek.
Po ukončení nahrávání se obsah opět přenese do aplikace Nothing X. Kvůli ochraně soukromí mají být ostatní účastníci upozorněni na to, že je nahrávání právě aktivní.
Nový měnič má zlepšit basy i detaily
Výrobce zapracoval také na samotné zvukové výbavě. Ear (3a) používají nový 12mm dynamický měnič, který má ve srovnání s předchozími modely nabídnout hlubší basy a lepší podání zvukových detailů.
Součástí výbavy je podpora kodeku LDAC a uživatelé mohou výsledný zvuk upravit pomocí osmipásmového ekvalizéru v aplikaci Nothing X. Nechybí ani prostorový zvuk, který může zvýšit pocit ponoření do obsahu například při sledování filmů nebo seriálů.
ANC potlačí hluk až o 45 dB
Ear (3a) nabídnou také aktivní potlačení okolního hluku s účinností až 45 dB. Nothing podle svých slov vylepšil použitý algoritmus i akustickou síťku, díky čemuž má systém účinněji pracovat s širším rozsahem frekvencí.
Celkový výkon ANC se měl proti předchozímu modelu zlepšit o 17,1 %. Vzhledem k ceně 99 dolarů tak jde o jednu z důležitých vlastností nových sluchátek, která se snaží nabídnout část výbavy dražších modelů za dostupnější cenu.
Na jedno nabití vydrží až 10 hodin
Bez aktivního potlačení hluku zvládnou samotná sluchátka podle výrobce přehrávat hudbu až 10 hodin. Po započítání energie uložené v nabíjecím pouzdře se celková výdrž dostane až na 42 hodin.
Pokud uživatel zapne ANC, celková doba poslechu včetně nabíjecího pouzdra klesne na přibližně 25 hodin. I v tomto režimu by ale měla sluchátka bez problémů zvládnout několik dnů běžného používání bez nutnosti připojovat pouzdro k nabíječce.
Tradiční průhledný design doplnily výrazné barvy
Nothing pokračuje ve vzhledu, který je pro produkty společnosti typický. Také Ear (3a) využívají průhledné designové prvky, díky kterým jsou sluchátka na první pohled snadno rozpoznatelná.
Vedle klasické černé a bílé budou k dispozici také výraznější růžová a žlutá varianta. Výrobce navíc přidal novou velikost silikonových nástavců XS, která má zlepšit pohodlí při používání pro lidi s menšíma ušima.
Nothing chce za 99 dolarů nabídnout něco navíc
Trh s bezdrátovými sluchátky je dnes přeplněný modely nabízejícími aktivní potlačení hluku, dlouhou výdrž a kvalitní zvuk. Odlišit nový produkt pouze lepšími parametry proto není jednoduché. Nothing se u Ear (3a) rozhodl vydat jiným směrem a přidal funkci, která může být pro určitou skupinu zákazníků skutečně užitečná.
Možnost rychle zachytit zvuk, automaticky jej přenést do telefonu a následně převést na text dává sluchátkům další způsob využití. Ear (3a) tak nejsou pouze levnější alternativou dražších bezdrátových modelů, ale přinášejí také vlastní nápad, který u konkurence zatím není běžný. Nothing Ear (3a) jsou dostupná za 99 dolarů. Za tuto cenu nabízejí aktivní potlačení hluku, podporu LDAC, prostorový zvuk, výdrž až 42 hodin a především integrovanou paměť s funkcí Audio Snapshot.