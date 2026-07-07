Apple prodloužil klíčovou dohodu až do roku 2031. Ve hře jsou čipy pro jeho nejdůležitější produkty

Apple se sice v posledních letech snaží navrhovat stále více vlastních čipů a snižovat svou závislost na externích dodavatelích, bez některých dlouholetých partnerů se zatím neobejde. Jedním z nich je Broadcom, se kterým nyní podle agentury Reuters prodloužil spolupráci až do roku 2031. Dohoda se týká vývoje a dodávek široké škály čipů využívaných napříč produktovým portfoliem Applu.
Broadcom souhlasil s prodloužením své čipové spolupráce s Applem až do roku 2031. Nová dohoda navazuje na dlouholetý vztah obou společností a dále rozšiřuje spolupráci v oblasti vývoje a dodávek specializovaných polovodičových komponent. Apple patří mezi nejvýznamnější zákazníky Broadcomu. Podle dostupných odhadů může výrobce iPhonů představovat přibližně 20 % celkových ročních příjmů společnosti. Není proto překvapením, že zpráva o prodloužení dohody měla okamžitý vliv také na finanční trhy. Akcie Broadcomu po zveřejnění informace v předburzovním obchodování vzrostly téměř o 4 %.
Prodloužení spolupráce přichází v době, kdy Apple investuje obrovské prostředky do vývoje vlastních polovodičů. Nejviditelnějším příkladem jsou samozřejmě čipy Apple Silicon používané v iPhonech, iPadech a počítačích Mac. Společnost ale postupně proniká také do oblastí, ve kterých byla dlouhé roky závislá na externích dodavatelích. Příkladem jsou vlastní mobilní modemy C1 a C1X, jejichž vývoj má Applu postupně umožnit omezit závislost na dalších výrobcích čipů. To však neznamená, že Apple plánuje všechny komponenty navrhovat a vyrábět samostatně.
Čipy Broadcomu najdeme napříč produkty Applu
Broadcom dodává Applu celou řadu důležitých komponent. Jde například o specializované radiofrekvenční čipy, řešení pro Wi-Fi a Bluetooth nebo další síťové polovodiče. Tyto technologie jsou důležitou součástí iPhonů, iPadů, Maců a dalších zařízení společnosti. Přestože si Apple postupně vyvíjí vlastní čipová řešení, Broadcom zůstává jedním z jeho nejvýznamnějších dodavatelů.Nová dohoda tak naznačuje, že Apple minimálně do roku 2031 počítá s využíváním technologií svého dlouholetého partnera.
Nejde o první obrovskou dohodu mezi oběma společnostmi. Apple a Broadcom v roce 2023 oznámily několikaletou smlouvu v hodnotě několika miliard dolarů zaměřenou na vývoj a výrobu radiofrekvenčních komponent pro sítě 5G. Významnou součástí tehdejší dohody byla skutečnost, že vybrané komponenty měly být vyráběny ve Spojených státech. Apple tím pokračoval ve své strategii rozšiřování amerického dodavatelského řetězce a podpory domácí výroby polovodičových technologií.
Strategie Applu může na první pohled působit rozporuplně. Na jedné straně společnost investuje miliardy dolarů do vývoje vlastních čipů, na straně druhé podepisuje dlouhodobé smlouvy s externími dodavateli. Ve skutečnosti ale oba přístupy dávají smysl. Apple se snaží získat kontrolu především nad technologiemi, které považuje za zásadní pro výkon, energetickou efektivitu a fungování svých produktů. V dalších oblastech je však stále výhodnější spolupracovat se specializovanými výrobci. Broadcom má v oblasti bezdrátových a radiofrekvenčních technologií dlouholeté zkušenosti a vybudované výrobní i vývojové kapacity. Nahrazení všech jeho komponent vlastními řešeními by proto pro Apple znamenalo obrovské investice a dlouhé roky vývoje.
Broadcom zůstává pro Apple klíčovým partnerem
Prodloužení spolupráce až do roku 2031 ukazuje, že navzdory rostoucím ambicím Applu v oblasti vlastního vývoje čipů zůstávají externí dodavatelé pro fungování společnosti zásadní. Apple bude pravděpodobně i nadále rozšiřovat nabídku vlastních polovodičů a postupně přebírat kontrolu nad dalšími klíčovými technologiemi. Současně ale potřebuje stabilní dodavatelský řetězec, který mu umožní každoročně vyrábět stovky milionů zařízení. A právě proto bude Broadcom minimálně dalších pět let patřit mezi nejdůležitější technologické partnery Applu.