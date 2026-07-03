Může SpaceX koupit Teslu? Elon Musk a plány na mega-spojení firem

Komerční sdělení: Je to už několik týdnů, co na veřejný trh vstoupila společnost SpaceX, za kterou stojí miliardář Elon Musk. Ihned po IPO se firma zařadila mezi největší společnosti světa a její tržní kapitalizace překročila 2 biliony USD. SpaceX však není jedinou firmou, kterou Musk ovládá – dalším známým projektem je Tesla, která zásadně proměnila svět elektromobilů.
Možnost propojení SpaceX a Tesly se objevuje už dlouho. Predikční trhy jako Kalshi odhadují pravděpodobnost takového spojení aktuálně na více než 50 %, podle některých kontraktů by se šance do května 2027 mohla blížit 60 %. Pro představu: tržní kapitalizace SpaceX je přibližně 2 biliony USD a Tesly 1,4 biliony USD, takže spojený subjekt by mohl dosáhnout hodnoty kolem 3,5 bilionu USD a zařadil by se mezi absolutně největší firmy světa.
Na první pohled automobilka a vesmírná firma k sobě moc nepatří. Obě však stále více stavějí na umělé inteligenci – Tesla vyvíjí autonomní řízení založené na kamerách a zpracování obrazu pomocí AI, SpaceX spravuje projekty jako xAI a model Grok a ve svém předregistračním dokumentu S-1 uvádí většinu budoucích tržeb právě z AI segmentu. Směrování podtrhuje i nedávná akvizice firmy Cursor, která má posílit postavení SpaceX v oblasti AI.
Spojení by umožnilo vertikální integraci – sdílení managementu a členů představenstva, společná datová centra, vlastní čipy a energetiku. Tesla je ve dokumentu S-1 SpaceX zmíněna 87krát a SpaceX od Tesly již nyní nakupuje například energetické články či Cybertrucky. Transakce by pravděpodobně probíhala formou all-stock dealu. SpaceX je zatím ztrátová a disponuje omezenou hotovostí, takže by Teslu mohla koupit vydáním nových akcií. Pro Muska by to bylo výhodné – drahé akcie Tesly by tak nakupoval ještě dražšími akciemi SpaceX a zároveň by posílil svou kontrolu nad oběma firmami.
Zdroj: xStation, XTB
Musk má ve SpaceX více než 80 % hlasovacích práv, takže by prakticky „uzavíral smlouvu sám se sebou“, což může vyvolat žaloby akcionářů. V texaském právním systému musí žalující akcionář držet alespoň 3 % firmy, což je u Tesly řádově desítky miliard USD – vysoká bariéra pro případné právní spory.
Dalšími riziky jsou antimonopolní úřady, telekomunikační regulace a obavy o národní bezpečnost, zejména kvůli vazbám Tesly na Čínu. Na druhou stranu, současná americká administrativní politika pod vedením Donalda Trumpa by mohla být vůči takové transakci otevřenější. Zda k propojení skutečně dojde, zatím není jisté, ale možnost existuje a i vedení SpaceX ji připouští. Spojení Tesly a SpaceX by vytvořilo doslova globální kolos, který by spojoval elektromobily, vesmírné technologie a umělou inteligenci do jedné mega-firmy. Pro více informací o SpaceX, Tesle a dalších firmách profitujících z AI trendu si stáhněte bezplatný AI e-book od XTB, kde najdete kompletní přehled klíčových společností, jejich strategií a investičních příležitostí.
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