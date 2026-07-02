PlayStation Plus v červenci láká na Call of Duty, fantasy RPG i retro akci

Sony odhalilo červencovou nabídku her pro předplatitele PlayStation Plus. Od 7. července si hráči budou moci stáhnout trojici titulů, ve které nechybí velká akční pecka, kooperativní fantasy dobrodružství ani povedené retro RPG. Nový měsíc znamená novou várku her pro předplatitele služby PlayStation Plus. Tentokrát se Sony zaměřilo na velmi rozdílné žánry, takže si na své přijdou fanoušci velkých blockbusterů, hráči toužící po kooperativním dobrodružství i ti, kteří mají slabost pro poctivou 2D akci s RPG prvky. Červencová nabídka bude dostupná od úterý 7. července do pondělí 3. srpna. Jako vždy platí, že jednotlivé hry se mohou podle regionu mírně lišit, takže finální dostupnost je dobré ověřit přímo v obchodě PlayStation Store v den vydání.
Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle
Největším lákadlem červencové nabídky je bezesporu Call of Duty: Modern Warfare III, které bude dostupné ve verzi Cross-Gen Bundle pro PlayStation 5 i PlayStation 4. Jde o přímé pokračování Modern Warfare II, ve kterém se znovu vrací Captain Price a jednotka Task Force 141. Hlavním protivníkem je tentokrát Vladimir Makarov, ultranacionalistický válečný zločinec, který se snaží rozšířit svůj vliv po celém světě. Kampaň tak sází na známé postavy, filmovou akci a napjatou atmosféru, kterou série Modern Warfare dlouhodobě staví do popředí. Velkou roli hraje také multiplayer. Modern Warfare III přináší modernizované verze šestnácti map z původního Modern Warfare 2 z roku 2009. Fanoušci série se tak mohou vrátit na známá místa, ovšem v upravené podobě, s lepší grafikou, novými režimy a současnými herními prvky. Nechybí ani režim Modern Warfare Zombies. Ten poprvé v rámci této série staví hráče do rozsáhlého otevřeného PvE prostředí, kde mohou spolupracovat i s dalšími týmy. Výsledkem je největší zombie mapa v historii režimu, která má nabídnout jiný typ zážitku než klasický kompetitivní multiplayer.
For the King II
Druhou hrou v nabídce je For the King II, fantasy RPG dobrodružství pro PlayStation 5 a PlayStation 4. Titul navazuje na úspěšný první díl a znovu kombinuje prvky roguelite her, tahových soubojů a stolních RPG. Příběh se odehrává ve světě Fahrul, kde se královna Rosomon obrátila proti vlastnímu lidu. Obyvatelé skončili v područí, jsou nuceni pracovat v dolech a královna mezitím uzavírá spojenectví s temnými silami. Úkolem hráče je postavit se jejímu režimu a pokusit se ukončit její vládu. For the King II lze hrát samostatně, ale největší sílu má ve čtyřčlenné kooperaci. Každá výprava je riskantní, každé rozhodnutí může bolet a právě kombinace náhody, strategie a postupného vylepšování postav dělá z této hry zajímavou volbu pro ty, kteří chtějí něco pomalejšího a taktičtějšího.
CrossCode
Třetím titulem je CrossCode, retro laděné 2D akční RPG pro PlayStation 5 a PlayStation 4. Na první pohled může působit nenápadně, ale právě tato hra by mohla být pro řadu hráčů největším překvapením celé nabídky. CrossCode kombinuje 16bitovou stylizaci, svižný soubojový systém, chytré hádanky a sci-fi příběh. Hra si bere inspiraci ze starších akčních adventur a RPG, ale přidává moderní ovládání, plynulou fyziku a rychlé tempo. V praxi to znamená, že hráči budou řešit hádanky v dungeonech, sbírat vybavení, odemykat schopnosti a během soubojů hledat slabiny nepřátel. CrossCode je přesně ten typ hry, který nemusí na obrázcích působit jako velký hit, ale po pár minutách hraní dokáže překvapit svou propracovaností.
PlayStation Plus má v červenci silnou sestavu
Červencová nabídka PlayStation Plus působí tentokrát velmi vyváženě. Call of Duty: Modern Warfare III obstará velké jméno a akční tahák pro masové publikum, For the King II nabídne kooperativní fantasy výpravu a CrossCode zase potěší hráče, kteří mají rádi poctivou hratelnost, retro styl a RPG prvky. Všechny tři hry budou dostupné od 7. července a předplatitelé PlayStation Plus si je budou moci přidat do knihovny do 3. srpna.