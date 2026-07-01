Alza Dny sráží cenu letní výbavy na minimum

Komerční sdělení: Léto je v plném proudu a s ním přichází ideální čas doplnit výbavu na dovolenou, zahradu, chalupu nebo domácnost. Pokud navíc nakupujete rádi výhodně, rozhodně by vám neměla uniknout aktuální akce Alza dny – Letní výbava, ve které lze až do 5. července pořídit stovky produktů se zajímavými slevami. Stačí při nákupu zadat příslušný slevový kód a cena se okamžitě sníží.
Na výběr je více než tisíc produktů napříč prakticky všemi kategoriemi. Ve slevě najdete mobilní telefony, chytré hodinky, tablety, velké i malé domácí spotřebiče, vybavení do kuchyně, produkty pro děti, zahradní techniku, chytrou domácnost, sportovní vybavení, auto-moto příslušenství, kosmetiku, drogerii nebo potřeby pro zdraví. Ať už tedy sháníte cokoliv na léto, je velká šance, že to pořídíte levněji.
Levnější paddleboardy, autochladničky i výrobníky ledu
Mezi nejzajímavějšími nabídkami nechybí například paddleboardy, nafukovací lehátka, autochladničky, zahradní lehátka nebo opalovací přípravky s vysokým ochranným faktorem. Pokud se chystáte na dovolenou autem, mohou přijít vhod také výrobníky ledu nebo kompresorové autolednice, které zvládnou chladit i hluboko pod okolní teplotu. Pro domácnost pak Alza zlevnila lednice, mrazáky, zmrzlinovače nebo další spotřebiče, které se v letních měsících rozhodně neztratí.
Velkou výhodou je, že jednotlivé slevy se aktivují jednoduše zadáním příslušného slevového kódu u vybraného produktu. Výše slev se liší podle konkrétního zboží, u některých položek ale dosahují desítek procent. Akce navíc běží jen do 5. července, takže pokud jste nákup podobného vybavení plánovali, příliš dlouhé váhání se nemusí vyplatit.
Kromě samotných slev potěší také tradiční služby Alzy. Řadu produktů lze při objednání do půlnoci vyzvednout už následující ráno v AlzaBoxu, takže na novou výbavu nemusíte čekat dlouhé dny. Pokud si tedy chcete letošní léto užít naplno a zároveň něco ušetřit, aktuální Alza dny rozhodně stojí za prohlédnutí.