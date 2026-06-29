Využijte léto naplno: 5 kurzů od Microsoftu, které jsou zdarma a zaměstnavatelé je ocení

Prázdniny nemusí být jen o odpočinku. Pokud máte několik hodin týdně navíc, můžete je využít způsobem, který se vám v budoucnu může mnohonásobně vrátit. Microsoft nabízí řadu kvalitních vzdělávacích programů a studijních cest, díky kterým si osvojíte dovednosti v oblastech, po kterých je na trhu práce stále větší poptávka. Některé kurzy jsou zcela zdarma, u jiných je zdarma výuka, zatímco za závěrečnou certifikační zkoušku se platí. Připravili jsme výběr pěti kurzů, které mohou výrazně posílit váš životopis a otevřít dveře k lépe placené práci.
1. Umělá inteligence (AI)
Umělá inteligence dnes zasahuje prakticky do všech oborů. Microsoft Learn nabízí rozsáhlou sbírku bezplatných kurzů zaměřených na generativní AI, Microsoft Copilot, práci s AI nástroji nebo tvorbu vlastních AI řešení. Kurzy jsou vhodné i pro úplné začátečníky.
Naučíte se: základy AI, práci s Copilotem, generativní AI, automatizaci úloh a využití AI v praxi.
2. Azure Fundamentals (AZ-900)
Cloudové služby dnes využívají téměř všechny větší společnosti. Certifikace AZ-900 patří mezi nejznámější vstupní certifikace do světa Microsoft Azure a představuje ideální začátek pro každého, kdo se chce věnovat cloudovým technologiím.
Naučíte se: principy cloud computingu, služby Azure, zabezpečení, síťovou infrastrukturu, správu identit i cenové modely cloudových služeb.
3. Kybernetická bezpečnost
Počet kybernetických útoků každoročně roste a firmy po celém světě hledají odborníky na bezpečnost. Microsoft připravil profesní program zaměřený na základy i praktické dovednosti v oblasti ochrany firemních systémů.
Naučíte se: ochranu identit, bezpečnost cloudových služeb, detekci útoků, správu bezpečnostních incidentů i práci s nástroji Microsoft Security.
4. Power BI Data Analyst
Data dnes rozhodují o fungování firem. Microsoft Power BI patří mezi nejpoužívanější nástroje pro tvorbu přehledných dashboardů a analýzu dat. Schopnost pracovat s Power BI patří mezi velmi žádané dovednosti.
Naučíte se: vytvářet reporty, dashboardy, vizualizovat data, analyzovat obchodní výsledky a připravovat podklady pro rozhodování managementu.
5. Web Development
Programování webových stránek zůstává jednou z nejcennějších digitálních dovedností. Microsoft připravil bezplatný kurz Web Dev for Beginners, který vás krok za krokem naučí vytvářet moderní weby.
Naučíte se: HTML, CSS, JavaScript, GitHub, responzivní design i základy moderního vývoje webových aplikací.
Vyplatí se to?
Rozhodně ano. Přestože samotný certifikát ještě automaticky nezaručí novou práci, zaměstnavatelům ukazuje, že jste ochotni na sobě pracovat a osvojili jste si konkrétní znalosti. V době, kdy se stále více profesí mění pod vlivem umělé inteligence, cloudových služeb nebo automatizace, může být právě několik týdnů studia během prázdnin investicí, která se vám v budoucnu vrátí v podobě lepší pracovní nabídky nebo vyššího platu. Největší výhodou je, že většinu studijních materiálů nabízí Microsoft zdarma. Zaplatit bývá potřeba pouze závěrečnou certifikační zkoušku, pokud chcete získat oficiální certifikát. I bez něj však získáte praktické znalosti, které můžete využít při vlastních projektech nebo v zaměstnání.