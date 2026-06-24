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Podívejte se na zbrusu nové screenshoty z GTA 6

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Již zítra startují předobjednávky na GTA 6 a poté, co Rockstar skrze svůj oficiální X oznámil, v kolik hodin se tak přesně stane, potěšil spousty hráčů i náloží nových screenshotů, které ukazují jak bonusy, které hráči získají při koupi Ultimate edice, tak i nové herní lokace, do kterých se podíváme. A že je o co stát! Graficky se totiž opět jedná o pastvu pro oči a upřímně řečeno, u některých screenshotů je člověk skoro až na pochybách, zda se dívá na počítačový výtvor, nebo reálnou fotografii. GTA 6 se tedy jeví čím dál tím víc ambiciozně a až vyjde, dost možná skutečně přepíše herní historii v mnoha ohledech.

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Ačkoliv je to skoro až neuvěřitelné, GTA 6 bylo oznámeno už před Vánoci 2023 s tím, že jeho vydání bylo od té doby 2x odloženo. Nyní je však údajně vše nachystáno tak, aby hra mohla konečně vyjít – konkrétně pak 19. listopadu letošního roku. Zprvu bude dostupná jen na konzolích Xbox Series X/S a PlayStation 5, přičemž na PC by měla hra dorazit později.

GTA 6 půjde předobjednat zde

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