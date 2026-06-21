Už žádné „přetoč to na třetí minutu“. YouTube v tichosti zavedl funkci, která vám ušetří nervy i čas

Našli jste ve videu na YouTube vtipný moment, důležitou informaci nebo konkrétní návod a nechcete druhou stranu nutit, aby se k němu složitě proklikávala? YouTube nabízí praktickou funkci, díky které můžete sdílet odkaz vedoucí přímo na vybraný čas ve videu. Příjemce tak po otevření odkazu uvidí přesně tu pasáž, kterou mu chcete ukázat, aniž by musel ručně přetáčet.
Použití této funkce je velmi jednoduché. Otevřete si video v prohlížeči a zastavte jej v místě, od kterého chcete přehrávání spustit. Poté klikněte na tlačítko Sdílet, které se nachází pod přehrávačem. V zobrazeném okně zaškrtněte možnost Spustit v čase. YouTube obvykle automaticky doplní aktuální čas videa, můžete jej ale upravit ručně a zadat přesný okamžik, který chcete sdílet. Následně stačí zkopírovat vytvořený odkaz a poslat ho e-mailem, přes chat nebo sociální sítě.
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Tato nenápadná funkce se hodí v celé řadě situací. Můžete díky ní rychle upozornit kamaráda na zajímavý výrok v rozhovoru, sdílet konkrétní část přednášky se spolužáky nebo poslat rodině přesně ten moment z domácího videa, který stojí za zhlédnutí. Ušetříte tím čas sobě i ostatním a vyhnete se zprávám typu: „A ve které minutě to vlastně je?“
Pokud často pracujete s návody, podcasty nebo delšími videi, vyplatí se mít tuto možnost v paměti. Je to jedna z těch drobných funkcí YouTube, které nejsou na první pohled příliš nápadné, ale jakmile je jednou začnete používat, jen těžko se vrátíte ke sdílení odkazů na celé video bez jakéhokoliv kontextu.