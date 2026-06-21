Recenze EPICO UltraPack Qi2 25W – Když powerbanka konečně dává smysl i pro každodenní používání

Powerbanky patří mezi příslušenství, které si většina z nás kupuje s dobrým úmyslem, ale po pár týdnech často skončí někde v šuplíku. Buď jsou příliš velké, těžké, nebo jejich používání není tak pohodlné, jak bychom si představovali. Když se mi proto do rukou dostaly nové modely EPICO UltraPack Qi2 25W Slim 5000mAh a UltraPack Qi2 25W 10000mAh, byl jsem zvědavý hlavně na to, zda dokážou nabídnout něco navíc oproti desítkám podobných produktů na trhu, které jsem za poslední roky testoval. A po několika týdnech používání musím říct, že právě zde se EPICO podařilo trefit velmi zajímavou rovnováhu mezi designem, praktičností, výkonem a moderní technologií baterií. Pojďme se tedy na tyto powerbanky podívat hezky zblízka.
Technické specifikace, zpracování a design
Hned na úvod je třeba předeslat, že se oba modely liší především kapacitou baterie, rozměry a hmotností. Rozhodl jsem se proto jejich hodnocení shrnout v jedné společné recenzi. Na první pohled je jasné, že EPICO cílí především na uživatele iPhonů a dalších zařízení podporujících nejnovější standard Qi2. Obě powerbanky totiž disponují certifikací Qi2 25W, díky které zvládají bezdrátově nabíjet kompatibilní zařízení (v případě iPhonů se bavíme o modelech iPhone 16, 16 Pro, 17, 17 Pro a Air) výkonem až 25 W. U starších Qi2 zařízení je podporováno nabíjení výkonem 15 W a u klasických Qi zařízení pak 7,5 W. V praxi tak jde o jedny z nejvýkonnějších bezdrátových powerbank, které se mi v poslední době dostaly do rukou.
Největší pozornost na sebe pochopitelně strhává model UltraPack Qi2 25W Slim s kapacitou 5000 mAh. Ten je totiž extrémně tenký, přičemž jeho tloušťka činí pouhých 8,3 mm. Právě díky minimální tloušťce se tak po přicvaknutí na zadní stranu iPhonu prakticky nestává překážkou při používání telefonu, což je za mě osobně vlastnost, kterou jsem si během testování oblíbil nejvíce.
Na trhu totiž najdete spoustu MagSafe powerbank, které sice fungují dobře, ale po připojení k telefonu z něj udělají poměrně neforemnou cihličku. UltraPack Qi2 25W Slim jde ale naštěstí opačnou cestou. Telefon zůstává relativně tenký, dobře se drží a bez problémů jej můžete používat i během nabíjení.
Druhým testovaným modelem byla varianta s kapacitou 10000 mAh. Ta je logicky o něco robustnější, ale vzhledem ke kapacitě stále překvapivě kompaktní. V tomto případě už tedy určitě nejde jen o nouzové dobíjení během dne, ale o powerbanku, která dokáže bez problémů zachránit i delší víkendový výlet nebo náročnější pracovní den.
Velkou pochvalu si zaslouží hliníkové tělo v kombinaci s pogumovanými boky a spodní stranou. Nejde totiž jen o designový prvek, ale naopak o promyšlené funkční řešení. Hliník pomáhá s odvodem tepla a celé zařízení díky němu působí výrazně prémiověji než většina plastové konkurence. Pogumované boky a spodek pak působí v ruce velmi příjemně, tlumí případné pády a nehrozí díky nim podření zad telefonu. Integrované silné magnety pak drží telefon opravdu spolehlivě na svém místě, díky čemuž se nemusíte bát nechtěného odpojení během používání.
Co se týče barev, jak Slim, tak větší model je k dispozici ve stříbrno-bílé a tmavě modré barevné variantě, což jsou mimochodem dvě ze tří barev, ve kterých Apple aktuálně nabízí iPhone 17 Pro. Možná je tak trochu škoda, že se EPICO neodvázalo a jako třetí do party nevytvořilo ještě oranžovou verzi pro majitele oranžových iPhonů 17 Pro. Na druhou stranu, bílá varianta bude této barevné verzi slušet také – ostatně, na bílá záda vsází i Apple u svého průhledného krytu.
Skutečnou zajímavostí je ale použití takzvané Semi-solid state baterie. Jde o modernější konstrukci s nižším podílem tekutého elektrolytu, která má nabídnout vyšší bezpečnost, pomalejší degradaci kapacity a podle výrobce až 2,5krát delší životnost oproti běžným lithium-iontovým bateriím. EPICO zároveň uvádí odolnost vůči teplotám až 60 °C a životnost přibližně 2000 až 3000 nabíjecích cyklů, což je parametr, který běžný uživatel na první pohled asi úplně neocení, ale z dlouhodobého hlediska může být mnohem důležitější než samotná kapacita baterie.
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Samozřejmostí je USB-C konektor s výkonem až 30 W. Menší model jej využívá pro rychlé kabelové nabíjení zařízení, větší varianta pak nabízí 30W výkon jak pro nabíjení samotné powerbanky, tak pro napájení dalších zařízení. Vedle telefonů tak bez problémů zvládne dobíjet i tablety nebo některé menší notebooky. Potěší také LED indikace stavu baterie (k dispozici jsou klasické čtyři diody symbolizující 25 % baterie + jedna indikující probíhající nabíjení), možnost bezdrátového dobíjení AirPods (přičemž AirPods Pro 3 se mi díky MagSafe pouzdru perfektně chytily přímo na powerbanku a držely jako přibité) a dalších kompatibilních sluchátek nebo přibalený USB-C kabel, který rozhodně není samozřejmostí.
Za zmínku stojí i jedna věc, kterou u podobného příslušenství rozhodně nevídáme každý den. EPICO totiž na své produkty poskytuje prodlouženou záruku v délce až 10 let od nákupu. Po skončení standardní zákonné záruky tak zákazník získává jistotu, že se výrobce o produkt postará i v následujících letech. Pokud navíc dojde k uznané reklamaci, EPICO deklaruje výměnu za nový kus, případně za srovnatelný model z aktuální nabídky. U příslušenství, které bývá často bráno spíše jako spotřební elektronika, jde rozhodně o příjemný bonus, který potěší.
Testování
Přiznám se, že v posledních letech používám MagSafe powerbanky poměrně často a právě proto jsem byl na novinky od EPICO poměrně náročný. I tak ale v testování obstály na výbornou.
Model UltraPack Qi2 25W Slim mě zaujal už po prvních dnech používání, jelikož přesně řeší problém, který jsem měl u většiny konkurenčních řešení. Díky minimální tloušťce totiž nepůsobí na telefonu rušivě a bez problémů jsem s ním tedy zvládal pracovat, fotit nebo telefonovat.
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Kapacita 5000 mAh sice zázraky neudělá, ale na běžné každodenní použití bohatě stačí. Pokud se vám během dne začne vybíjet iPhone, jednoduše powerbanku přicvaknete na záda a během chvíle máte dostatek energie na zbytek dne. Co mě ale zaujalo ještě více než samotná kapacita, byla rychlost bezdrátového nabíjení. Oproti starším MagSafe a Qi powerbankám je znát, že moderní Qi2 25W technologie dokáže energii do telefonu dostávat podstatně rychleji a celkový uživatelský komfort je díky tomu výrazně vyšší.
Silné magnety drží opravdu spolehlivě a ani při běžném nošení v ruce nebo v kapse jsem neměl pocit, že by hrozilo nechtěné odpojení. Velmi příjemným překvapením pak bylo samotné Qi2 25W nabíjení, které oproti starším bezdrátovým powerbankám opravdu pocítíte. Jinými slovy, je opravdu znát, že telefon energii přijímá rychleji a celkově působí nabíjení efektivnějším dojmem. Výrobce udává na svých stránkách u iPhone 17 Pro za 30 minut nabití z 0 na 54 %, přičemž já byl možná zčásti kvůli již mírně opotřebované baterii mého 17 Pro ještě o procento úspěšnější a za půl hodiny jsem se tak dostal na 55 %.
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Model s kapacitou 10000 mAh pak osloví uživatele, kteří chtějí mít větší rezervu. Osobně jsem jej využíval hlavně během cest nebo v situacích, kdy jsem věděl, že budu celý den mimo kancelář. Právě zde se totiž ukázala jeho největší výhoda. Zatímco menší model je ideální jako elegantní každodenní společník, větší verze funguje spíše jako univerzální energetická banka pro telefon, tablet nebo další elektroniku. Počítejte nicméně s tím, že i přesto, že je tu nasazen nejmodernější standard, vám 5000mAh model nabije iPhone 17 Pro pohodlně jen jednou, větší pak dvakrát. Fyziku a ztráty, které při nabíjení vznikají, holt ošálit nelze.
Potěšilo mě také, že ani jedna z powerbank se během používání nijak nepřehřívala. Hliníkové tělo zde evidentně odvádí dobrou práci, kterou můžete doslova pocítit na vlastní kůži. Jasně, nebavíme se o tom, že by powerbanka vůbec při nabíjení nehřála, protože to by pravda nebyla. Teplo, které vydává, je ale opravdu zanedbatelné a spíš než by vás v ruce pálila vás bude příjemně hřát. Právě díky tomu je tak ve výsledku používání telefonu při jejím připojení naprosto bezproblémové a i nadále příjemné.
Resumé
EPICO UltraPack Qi2 25W Slim 5000mAh a UltraPack Qi2 25W 10000mAh jsou powerbanky, u kterých si po pár dnech používání zvyknete nosit neustále s sebou. Každá míří na trochu jiného uživatele, ale obě spojuje velmi kvalitní zpracování, podpora Qi2 25W, silné magnetické uchycení, moderní Semi-solid state baterie a příjemně prémiový design.
Pokud hledáte co nejtenčí MagSafe powerbanku pro každodenní použití, sáhl bych bez váhání po modelu Slim. Její tenké tělo totiž výrazně zvyšuje komfort používání a právě díky tomu má člověk mnohem větší chuť ji skutečně používat. Jestli však často cestujete nebo chcete větší energetickou rezervu, dává větší smysl varianta s kapacitou 10000 mAh. Nabídne podstatně více energie, přitom si stále zachovává kompaktní rozměry a velmi povedené zpracování.
Ať už si vyberete kteroukoliv z nich, dostanete velmi povedené Qi2 powerbanky, které navíc přidávají zajímavou technologii Semi-solid state baterií s důrazem na delší životnost a vyšší bezpečnost. Pro majitele iPhonů představují velmi praktického společníka, který umí být po ruce přesně ve chvíli, kdy ho potřebujete.
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