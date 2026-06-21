Drony, kamery i mikrofony DJI jsou nyní ve slevě. DATART rozjel akci pro všechny tvůrce obsahu

Komerční sdělení: Ještě před pár lety byly záběry z dronů, dokonale stabilizované video nebo profesionálně znějící zvuk výsadou filmařů a tvůrců s rozpočty v řádu desítek tisíc korun. Dnes je situace úplně jiná. Technologie se posunuly dopředu, ovládání je jednodušší než kdykoliv dříve a kvalitní obsah dokáže vytvořit prakticky každý. Pokud jste navíc nákup nové techniky odkládali na vhodnější chvíli, právě teď může být ten správný okamžik. DATART totiž spustil slevovou akci na vybrané produkty značky DJI.
DJI je dnes synonymem pro drony, ale jeho nabídka je mnohem širší. Vedle létajících kamer si v posledních letech získaly obrovskou popularitu také akční kamery, kapesní stabilizované kamery, gimbaly pro mobilní telefony nebo bezdrátové mikrofony. A právě na řadu těchto produktů se aktuální akce vztahuje.
Pro ty, kteří chtějí proniknout do světa leteckých záběrů, je zajímavou volbou například DJI Neo. Tento kompaktní dron je navržen tak, aby s ním bez problémů létali i úplní začátečníci. Přesto nabídne 4K video, překvapivě jednoduché ovládání a rozměry, díky kterým jej bez problémů sbalíte do batohu na výlet nebo dovolenou. K dispozici jsou navíc i výhodnější Fly More Combo varianty s bohatším příslušenstvím.
Pokud natáčíte hlavně mobilem, stojí za pozornost stabilizátor DJI Osmo Mobile 8. Moderní telefony dnes sice zvládnou natočit skvělé video, ale fyzická stabilizace dokáže výsledný záběr posunout o úroveň výš. Díky pokročilému sledování objektů, automatickému otáčení a stabilizaci působí výsledné video mnohem profesionálněji a plynuleji.
Milovníci akčních sportů, cestování nebo outdoorových aktivit by pak neměli přehlédnout kameru DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo. Ta nabízí natáčení ve 4K při až 120 snímcích za sekundu, pokročilou stabilizaci obrazu a v této verzi také rozšířené příslušenství včetně baterií pro dlouhé natáčení. DJI uvádí, že výdrž se může dostat až ke čtyřem hodinám záznamu, což je hodnota, kterou ocení každý, kdo tráví více času mimo domov.
Ve slevách se ale objevily také pokročilejší drony DJI Air 3S, oblíbené kamery Osmo Pocket 3 nebo nové bezdrátové mikrofony DJI Mic 3, které jsou ideálním řešením pro vlogery, tvůrce videí i každého, kdo chce výrazně zlepšit kvalitu svého zvuku.
Akce probíhá do 21. června nebo do odvolání a vztahuje se na vybrané produkty DJI. Pokud tedy plánujete letní dovolenou, chystáte se natáčet videa na sociální sítě nebo jen chcete posunout své záběry na vyšší úroveň, aktuální nabídka rozhodně stojí za prohlédnutí.