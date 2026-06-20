Alza spustila velké slevy na LG! OLED televize a soundbary teď pořídíte výrazně levněji

Komerční sdělení: Pokud zvažujete pořízení nové televize, soundbaru nebo jiné techniky do obýváku, možná právě nastal ten správný čas. Na Alze totiž odstartovaly Alza Dny, v jejichž rámci zamířila do zajímavých slev celá řada produktů od LG. A protože LG patří dlouhodobě mezi značky, které si drží silnou pozici jak v oblasti televizorů, tak audia, je z čeho vybírat.
Velkou pozornost si zaslouží především OLED televize, které jsou mezi filmovými fanoušky i hráči považovány za jednu z nejlepších voleb na trhu. Ve slevě je například populární model LG OLED55C54, který nabízí 120Hz panel, podporu Dolby Vision, Dolby Atmos, čtveřici HDMI 2.1 portů a také herní režim se 144Hz podporou. Pokud toužíte po větší úhlopříčce, sáhnout lze i po 65palcové variantě nebo rovnou po zvýhodněných setech s přibaleným soundbarem.
Zajímavě ale vypadají i QNED modely kombinující vysoký jas, Mini LED podsvícení a pokročilé lokální stmívání. Například LG 65QNED93A6A nebo obří 85QNED93A6A cílí na zákazníky, kteří chtějí opravdu velký obraz a zároveň špičkové podání barev. Potěší také podpora 144Hz režimu pro hraní her nebo moderní systém webOS s podporou Apple AirPlay 2.
Pokud chcete posunout zážitek ze sledování filmů ještě o úroveň výš, vyplatí se podívat i na zlevněné soundbary. Model LG S80TR nabízí výkon 580 W, podporu Dolby Atmos i DTS:X a bezdrátový subwoofer. Pro menší obývací pokoje pak může být zajímavou alternativou například LG SC9S nebo cenově dostupnější LG S40T.
Příjemné je, že slevy se netýkají jen prémiových modelů. Ve výběru nechybí ani dostupnější LED a QNED televize, díky kterým lze pořídit moderní 4K Smart TV za velmi zajímavé ceny. Ať už tedy vybavujete nový byt, plánujete domácí kino nebo jen chcete nahradit dosluhující televizi, aktuální Alza Dny rozhodně stojí za pozornost. Nabídka navíc zahrnuje desítky produktů LG napříč různými kategoriemi, takže si na své přijdou jak nároční filmoví fanoušci, tak běžní uživatelé hledající co nejlepší poměr ceny a výkonu.