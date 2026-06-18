Office 2024 Pro + Windows 11 Pro za 27,25 € – Cenově výhodný způsob, jak vylepšit svůj počítač

Komerční sdělení: Nejnovější verze s doživotní licencí od společnosti Microsoft, Office 2024 Professional Plus, představuje největší skok vpřed od roku 2021. Je tu však háček: pokud si ji zakoupíte v MS Store, jedna licence na Office Professional Plus 2024 vás přijde na neuvěřitelných 239,99 €, a klíč k Windows 11 Pro na dalších 199,99 €. To je téměř 440 € jen za nastavení jednoho počítače! Proč platit stejně za více? Godeal24 právě uvedlo na trh svůj zcela nový balíček Office 2024 Pro + Windows 11 Pro, díky kterému můžete vlastnit obojí – na celý život – za zlomek této ceny: 27,25 €. Žádné měsíční poplatky, žádné automatické prodloužení, žádná past v podobě předplatného MS 365. Zaplaťte jednou, používejte navždy!
Proč se tedy vyplatí přejít na Office 2024 Pro?
Nejde jen o nový nátěr. Office 2024 přináší elegantní nový vzhled v duchu Fluent Design, který vynikne ve Windows 11, a navíc skutečně výkonné vylepšení pod kapotou. Klasické výkonné aplikace – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote a Access – jsou všechny nainstalovány lokálně a zůstanou vám navždy. Nejnovější Windows 11 Pro je tím správným nástrojem k využívání těchto funkcí tak, jak byly zamýšleny – moderní zabezpečení, propracované rozhraní a integrovaný Copilot poháněný umělou inteligencí. Právě proto je Godeal24 spojil do jednoho balíčku: nejnovější Office, nejnovější Windows, za bezkonkurenční cenu. Originální licence, okamžité doručení e-mailem, doživotní poprodejní podpora – ale množství je omezené a tato zaváděcí cena nebude trvat věčně. Pořiďte si tento balíček ještě dnes, než ceny stoupnou!
Užijte si balíčky Windows a Office za super ceny:
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 27.75€€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 27.65€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.05€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.45€
Chcete si pořídit jen jednu licenci? Žádný problém! Pokud potřebujete pouze kancelářský balík, Office 2024 Pro je nyní na Godeal24 k dostání za bezkonkurenční cenu – 16,99 €, což je mnohem méně než oficiálních 239,99 €! Další originální doživotní licence najdete zde za zlomek původní ceny. Ale pospěšte si – zásoby jsou omezené a ceny se rychle vrací na původní úroveň. Pořiďte si svou licenci hned teď!
100% originální licence Office až o 90 % levněji!
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 16.99€
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 39.99€ (Only 13.33€/PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 28.28€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 54.25€ (Only 27.13€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 76.25€ (Only 25.42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 124€ (Only 24.8€/PC)
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99€
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Už vás unavuje ten nápis „Aktivujte Windows“ v rohu obrazovky? Může to být docela otravné, ale zaplatit plnou cenu 199 € se může pěkně prodražit. Páni, Godeal24 pro vás má skvělou nabídku. Právě teď můžete získat licenci na Windows 11 Pro za pouhých 12,25 €! Akční nabídky na licence Windows 11 nejsou ničím neobvyklým, ale tahle je lepší než obvykle. Pořiďte si ji hned, než cena zase vyskočí nahoru!
Windows 11 Pro nebyl nikdy levnější
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
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Další softwarové nástroje v akci
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30€
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 13.93€
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