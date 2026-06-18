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Office 2024 Pro + Windows 11 Pro za 27,25 € – Cenově výhodný způsob, jak vylepšit svůj počítač

Tiskové zprávy
J. FilipJiří Filip
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Komerční sdělení: Nejnovější verze s doživotní licencí od společnosti Microsoft, Office 2024 Professional Plus, představuje největší skok vpřed od roku 2021. Je tu však háček: pokud si ji zakoupíte v MS Store, jedna licence na Office Professional Plus 2024 vás přijde na neuvěřitelných 239,99 €, a klíč k Windows 11 Pro na dalších 199,99 €. To je téměř 440 € jen za nastavení jednoho počítače! Proč platit stejně za více? Godeal24 právě uvedlo na trh svůj zcela nový balíček Office 2024 Pro + Windows 11 Pro, díky kterému můžete vlastnit obojí – na celý život – za zlomek této ceny: 27,25 €. Žádné měsíční poplatky, žádné automatické prodloužení, žádná past v podobě předplatného MS 365. Zaplaťte jednou, používejte navždy!

Proč se tedy vyplatí přejít na Office 2024 Pro?

Nejde jen o nový nátěr. Office 2024 přináší elegantní nový vzhled v duchu Fluent Design, který vynikne ve Windows 11, a navíc skutečně výkonné vylepšení pod kapotou. Klasické výkonné aplikace – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote a Access – jsou všechny nainstalovány lokálně a zůstanou vám navždy. Nejnovější Windows 11 Pro je tím správným nástrojem k využívání těchto funkcí tak, jak byly zamýšleny – moderní zabezpečení, propracované rozhraní a integrovaný Copilot poháněný umělou inteligencí. Právě proto je Godeal24 spojil do jednoho balíčku: nejnovější Office, nejnovější Windows, za bezkonkurenční cenu. Originální licence, okamžité doručení e-mailem, doživotní poprodejní podpora – ale množství je omezené a tato zaváděcí cena nebude trvat věčně. Pořiďte si tento balíček ještě dnes, než ceny stoupnou!

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Užijte si balíčky Windows a Office za super ceny:

Chcete si pořídit jen jednu licenci? Žádný problém! Pokud potřebujete pouze kancelářský balík, Office 2024 Pro je nyní na Godeal24 k dostání za bezkonkurenční cenu – 16,99 €, což je mnohem méně než oficiálních 239,99 €! Další originální doživotní licence najdete zde za zlomek původní ceny. Ale pospěšte si – zásoby jsou omezené a ceny se rychle vrací na původní úroveň. Pořiďte si svou licenci hned teď!

100% originální licence Office až o 90 % levněji!

Už vás unavuje ten nápis „Aktivujte Windows“ v rohu obrazovky? Může to být docela otravné, ale zaplatit plnou cenu 199 € se může pěkně prodražit. Páni, Godeal24 pro vás má skvělou nabídku. Právě teď můžete získat licenci na Windows 11 Pro za pouhých 12,25 €! Akční nabídky na licence Windows 11 nejsou ničím neobvyklým, ale tahle je lepší než obvykle. Pořiďte si ji hned, než cena zase vyskočí nahoru!

Windows 11 Pro nebyl nikdy levnější

Na Godeal24 si můžete prohlédnout stovky nástrojů a vybrat si ten, který vám nejlépe vyhovuje. Správné nástroje výrazně zvyšují efektivitu vaší práce. Godeal24 nabízí pouze originální a praktický software – vyberte si ten svůj ještě dnes!

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Proč zvolit Godeal24?

Godeal24 je váš důvěryhodný zdroj originálních softwarových licencí se zárukou a okamžitým digitálním doručením. Žádné náklady na dopravu, žádné skryté poplatky – pouze originální produkty společnosti Microsoft za bezkonkurenční ceny. Náš specializovaný tým zákaznické podpory poskytuje bezplatnou technickou podporu před i po nákupu a zajišťuje tak hladký průběh od začátku až do konce. Díky tisícům autentických recenzí a vynikajícímu hodnocení 4,8 hvězdiček na Trustpilotu si Godeal24 získal důvěru uživatelů po celém světě. Když si vyberete Godeal24, nekupujete jen softwarový klíč – děláte chytrou investici do originálních produktů podpořených vynikajícím servisem a dlouhodobou hodnotou!

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