Philips Hue je teď v obří slevě! Alza zlevnila chytré osvětlení až o 30 %

Komerční sdělení: Chytrá domácnost už dávno není jen záležitostí technologických nadšenců. Stále více lidí zjišťuje, že správně navržené osvětlení dokáže změnit atmosféru domova doslova během několika vteřin. Pokud navíc už delší dobu pokukujete po systému Philips Hue, právě teď nastal ideální čas k nákupu. V rámci Alza Dnů totiž zamířily vybrané produkty této populární řady do slev až 30 %. Philips Hue patří mezi nejpropracovanější systémy chytrého osvětlení na trhu. Nabízí nejen možnost měnit intenzitu a teplotu světla, ale také vybírat z milionů barev, vytvářet automatizace nebo ovládat celé osvětlení domácnosti z mobilu, Apple Home či hlasem přes Siri. Právě díky tomu se z obyčejného světla stává součást každodenního komfortu.
Do akce se zapojila celá řada zajímavých produktů. Zaujmout mohou například stropní svítidla Philips Hue Enrave s nastavitelnou teplotou světla, elegantní lustr Hue Fair nebo oblíbená designová lampa Gradient Signe, která dokáže vytvořit jedinečnou atmosféru v obývacím pokoji, pracovně i ložnici. Nechybí ani chytré LED pásky Hue Play Gradient určené za televizor nebo monitor, díky nimž získá sledování filmů či hraní her úplně nový rozměr.
Velkou výhodou systému Philips Hue je jeho kompatibilita s Apple Home. Pokud tedy používáte iPhone, iPad, Apple TV nebo HomePod, můžete světla jednoduše začlenit do své chytré domácnosti a ovládat je stejně snadno jako jakékoliv jiné HomeKit příslušenství. Samozřejmostí jsou také automatizace, časové plány nebo scénáře propojené s dalšími chytrými zařízeními. Právě osvětlení bývá jedním z prvků domácnosti, jehož přínos si člověk naplno uvědomí až ve chvíli, kdy jej začne skutečně používat. Možnost rozsvítit si večer teplé relaxační světlo, ráno simulovat východ slunce nebo jedním kliknutím změnit atmosféru celého pokoje je návyková překvapivě rychle.
Pokud jste tedy o chytrém osvětlení Philips Hue uvažovali, aktuální Alza Dny představují jednu z nejzajímavějších příležitostí posledních měsíců. Akce probíhá od 1. do 22. června a na vybrané produkty lze po zadání slevového kódu získat slevu až 30 %.