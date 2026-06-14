Zvrácená satira na influencery i dojemný konec strojů. Na Steamu se v tichosti objevily klenoty, které musíte zkusit

Seznam
Robot Hospice
Robot Hospice je nenápadná 2D adventura v pixelartovém zpracování, která místo záchrany světa nabízí mnohem komornější a emotivnější zážitek. Ocitnete se v roli nového zaměstnance robotického hospice, kde tráví své poslední dny stroje, které kdysi žily po boku lidí, pomáhaly jim a staly se součástí jejich každodenního života. Vaším úkolem není opravovat je ani hledat způsob, jak prodloužit jejich existenci, ale naslouchat jejich příběhům, doprovázet je v závěrečných chvílích a důstojně se s nimi rozloučit. Robot Hospice tak otevírá nečekaně citlivá témata pomíjivosti, vzpomínek a vztahu mezi člověkem a technologií. Přestože působí vizuálně jednoduše, právě díky silné atmosféře a důrazu na vyprávění může jít o jednu z her, které ve vás zůstanou ještě dlouho po dohrání.
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Apology Video
Pokud vám někdy připadalo, že omluvná videa internetových influencerů znějí až podezřele podobně, tahle hra si z tohoto fenoménu dělá nekompromisní legraci. V interaktivním FMV titulu se ocitnete uprostřed dalšího skandálu populárního tvůrce Joeyho Clickse a bude jen na vás, jakým způsobem se pokusíte zachránit jeho pošramocenou pověst. Vyberete si upřímnou sebereflexi, teatrální slzy, přehnané vysvětlování, nebo raději obviníte úplně všechny kolem sebe? Každé rozhodnutí ovlivní průběh příběhu a dovede vás k jednomu ze čtrnácti různých zakončení. Hra tak s humorem a notnou dávkou satiry trefně komentuje kulturu internetových celebrit, honbu za sledujícími i často absurdní podobu veřejných omluv. Pro autora Ethana jde navíc o první podobný projekt, o to víc ale zaujme lehkostí, s jakou dokáže pobavit a zároveň si rýpnout do světa influencerů, kde je někdy důležitější správně natočené omluvné video než samotná chyba, která mu předcházela.
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surfass
surfass je rychlá singleplayerová parkourová hra zaměřená na plynulý pohyb, přesnost a neustálé zlepšování. Na ručně vytvořených tratích budete hledat ideální stopu, překonávat vlastní rekordy a závodit proti ghost replayům ostatních hráčů. Atmosféru dotváří energický breakcore a jungle soundtrack, několik svérázných NPC postav i špetka absurdního humoru. Pokud chcete stoupat v online žebříčcích, budete muset dokonale ovládnout zdejší propracovaný pohybový systém – a připravit si klávesnici s myší.
Robosynthesis
V této krátké 3D plošinovce se ujmete solárně napájeného robota, který se probouzí v opuštěném datovém centru a touží po jediném – získat svobodu. Háček spočívá v tom, že pohyb, zdraví i munice sdílejí stejný zdroj energie. Každý krok, výstřel nebo riskantní rozhodnutí vás tak přibližuje nejen k cíli, ale i k úplnému vyčerpání zásob. Hra staví na napětí, promyšleném hospodaření s energií a vědomí, že i zdánlivě bezvýznamná akce může rozhodnout o tom, zda se z temného komplexu dostanete ven – nebo zda vaše cesta skončí dříve, než vůbec pořádně začne.
Fotogalerie #3