Nastavila jsem si na iPhone tuto nenápadnou funkci a okamžitě se do ní zamilovala. Zkuste ji také

iPhone ukrývá řadu užitečných funkcí, které mnoho uživatelů nikdy neobjeví. Jednou z nich je možnost nechat si jemnou vibrací potvrdit probuzení obrazovky. Nastavení zabere jen několik vteřin a může vám zpříjemnit každodenní používání telefonu.
Pokud dáváte přednost hmatové odezvě, může se vám hodit nenápadná funkce zpřístupnění, díky které iPhone jemnou vibrací potvrdí, že jste jeho obrazovku probudili. Na první pohled jde o drobnost, v praxi ale dokáže zpříjemnit každodenní používání. Oceníte ji například ve chvílích, kdy telefon ovládáte bez přímého pohledu na displej, máte nasazené sluneční brýle nebo si zkrátka chcete být jistí, že váš dotyk iPhone skutečně zaznamenal.
Aktivace je velmi jednoduchá. Stačí otevřít Nastavení, přejít do nabídky Zpřístupnění, zvolit Dotyk a následně aktivovat položky Klepnutí pro probuzení a Vibrace. Od této chvíle vás iPhone při probuzení obrazovky upozorní jemnou haptickou odezvou, která působí přirozeně a nijak neruší.
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Ačkoliv jde o drobný detail, právě podobné funkce často rozhodují o celkovém komfortu používání. Někteří uživatelé si díky vibraci rychleji ověří, že telefon zaregistroval jejich pokyn, jiní ji ocení při používání v tichém prostředí nebo ve chvílích, kdy nechtějí neustále kontrolovat displej pohledem. Jakmile si na tuto nenápadnou zpětnou vazbu zvyknete, možná zjistíte, že vám při vypnutí začne překvapivě chybět.