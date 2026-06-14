DATART zlevnil vysavače MOVA až o tisíce korun. Akce zahrnuje robotické i tyčové modely

Komerční sdělení: Letní měsíce bývají spojené s cestováním, pobytem venku nebo odpočinkem na zahradě. O to méně času chce člověk trávit vysáváním a úklidem domácnosti. Právě na to nyní sází značka MOVA, jejíž vysavače jsou až do konce června součástí speciální slevové akce v DATARTu. Ve slevě se objevily robotické, tyčové i víceúčelové modely, které dokážou úklid výrazně zjednodušit.
Největší pozornost na sebe tradičně strhávají robotické vysavače. V nabídce nechybí například prémiový MOVA V50 Ultra Complete, který kromě vysávání zvládá i mopování a díky vlastní čisticí stanici se navíc postará i o značnou část údržby. Stačí nastavit plán úklidu a vysavač se o vše ostatní postará prakticky sám. Právě podobné modely jsou ideálním řešením pro ty, kteří chtějí mít podlahy čisté bez každodenního vysávání.
Zajímavou volbou jsou ale i klasické tyčové vysavače. Například MOVA G70 láká na vysoký sací výkon, výdrž až 90 minut na jedno nabití a konstrukci, díky které zvládne rychlý úklid podlah, schodů i nábytku. Díky bezdrátovému provedení navíc odpadá neustálé přepojování kabelů mezi místnostmi, což ocení zejména majitelé větších bytů a domů.
Pokud hledáte univerzální řešení pro běžný provoz domácnosti, pozornost si zaslouží také víceúčelové vysavače MOVA. Modely jako M50 nebo X4 Pro totiž zvládnou vysávání i vytírání v jednom kroku, takže odpadá nutnost vytahovat po vysavači ještě mop. To se hodí zejména v domácnostech s dětmi, domácími mazlíčky nebo během letních měsíců, kdy se do interiéru dostává více nečistot zvenčí.
Do akce bylo zařazeno celkem 23 produktů značky MOVA a slevy se týkají jak novinek, tak zavedených modelů. Letní akce probíhá do 30. června nebo do vyprodání zásob. Pokud tedy přemýšlíte o novém vysavači a chcete si úklid domácnosti co nejvíce usnadnit, právě teď může být vhodná příležitost k nákupu.