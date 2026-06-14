AirPods jsou nejlepším dárkem za vysvědčení. Teď navíc výrazně zlevnily

Komerční sdělení: Konec školního roku je za dveřmi a spolu s ním přichází i tradiční otázka, čím své děti za vysvědčení odměnit. Zatímco ještě před pár lety dominovaly hračky, sladkosti nebo obálky s penězi, dnes se stále více rodičů poohlíží po dárku, který bude dělat radost dlouhodobě a zároveň bude skutečně využívaný. A právě tady vstupují do hry AirPods.
Bezdrátová sluchátka od Applu totiž patří mezi produkty, které si děti i teenageři přejí ze všeho nejčastěji. Není se čemu divit. Využijí je prakticky každý den při cestě do školy, sportu, sledování videí, hraní her i poslechu hudby. Navíc pokud už používají iPhone, iPad nebo Mac, fungují AirPods naprosto bezstarostně. Stačí otevřít pouzdro a během několika sekund jsou připravené k použití.
Velkou výhodou je i to, že si můžete vybrat model přesně podle rozpočtu. V Mobil Pohotovosti nyní pořídíte například AirPods 4 už za 3 189 Kč, zatímco vybavenější verze AirPods 4 s aktivním potlačením hluku vychází na 4 289 Kč. Kdo chce svému dítěti dopřát to nejlepší, může sáhnout po nových AirPods Pro 3. generace, které jsou aktuálně k dispozici za 5 589 Kč.
Právě AirPods Pro jsou přitom produktem, který často vydrží sloužit několik let. Nabízejí špičkové aktivní potlačení okolního hluku, skvělou kvalitu zvuku, pohodlné nošení a perfektní propojení s celým Apple ekosystémem. Pro studenty, kteří tráví hodně času učením, cestováním nebo sportem, jde o příslušenství, které využijí prakticky každý den.
Potěší i fakt, že AirPods nejsou jen módním doplňkem. Díky kvalitním mikrofonům usnadňují videohovory, online výuku i běžné telefonování. A pokud vaše dítě často poslouchá hudbu nebo podcasty, rozdíl oproti levným bezdrátovým sluchátkům pozná prakticky okamžitě.
Jestli tedy letos přemýšlíte nad odměnou za vysvědčení, která nebude za pár dní ležet zapomenutá v šuplíku, AirPods patří mezi sázky na jistotu. Spojují praktičnost, každodenní využití i radost z nového produktu. A právě proto mohou být jedním z nejlepších dárků, které letos za vysvědčení darujete.