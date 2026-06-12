Facebook, Instagram a Messenger mají výpadek

Potýkáte se právě s problémy na Facebooku, Instagramu či Messengeru, které se projevují ať už úplnou nebo částečnou nefunkčností? Pak pro vás máme do jisté míry dobrou zprávu. Na problémy si totiž začíná v posledních minutách stěžovat čím dál tím více uživatelů, přičemž nás v redakci trápí primárně Messenger. A protože už výpadek ukazují i webové stránky zaměřené právě na monitoring stavu služeb v čele s Downdetectorem, zdá se, že jsme svědky dalšího z výpadků služeb v rámci Zuckerbergova impéria, které nejsou bohužel ničím úplně výjimečným. Jak dlouho bude problém trvat můžeme v současnosti samozřejmě jen hádat. Zpravidla se však jedná o záležitost v řádu desítek minut, maximálně pak hodin.