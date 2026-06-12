Chystáte nákup elektroniky? Dny Marianne v DATARTu přináší slevy, které stojí za pozornost

Komerční sdělení: Pokud jste plánovali nákup nové elektroniky, domácích spotřebičů nebo třeba vybavení na léto, právě teď může být ideální příležitost. V DATARTu totiž odstartovaly populární Dny Marianne, které přinášejí zajímavé slevy napříč celým sortimentem. Akce probíhá od 12. do 15. června a vztahuje se na vybrané produkty z řady kategorií.
Velkým lákadlem jsou především slevy na mobilní telefony a nositelnou elektroniku, kde lze ušetřit až 30 %. Stejná sleva platí také na televize. O něco nižší, ale stále velmi zajímavé zvýhodnění pak čeká na zákazníky v kategoriích notebooků, monitorů, tiskáren, velkých i malých domácích spotřebičů nebo produktů osobní péče. Nechybí ani zlevněné audio vybavení, foto technika či vybrané chytré produkty do domácnosti.
Dny Marianne jsou navíc ideální příležitostí pro všechny, kteří si chtějí pořídit něco, co už delší dobu odkládali. Ať už pokukujete po novém televizoru do obýváku, výkonnějším notebooku, chytrých hodinkách nebo třeba robotickém pomocníkovi na zahradu, právě nyní se vyplatí podívat do nabídky DATARTu. Mezi produkty zařazenými do akce nechybí například sluchátka Apple AirPods Pro 3, chytré hodinky Garmin, soundbary od Sony a JBL nebo robotická sekačka eufy.
Samotné získání slevy je přitom velmi jednoduché. Slevové kupony jsou dostupné prostřednictvím aplikace Dny Marianne, kde si je stačí aktivovat. Následně při dokončování objednávky zadáte získaný kód do příslušného pole v nákupním košíku a sleva se automaticky odečte z ceny nákupu. Aktivovaný kód je platný 15 minut, takže celý proces zvládnete během několika okamžiků.
Pokud tedy plánujete nákup elektroniky, domácích spotřebičů nebo vybavení do domácnosti, vyplatí se s návštěvou DATARTu příliš neotálet. Akce trvá pouze do 15. června nebo do vyprodání zásob a některé nejzajímavější produkty mohou z nabídky zmizet velmi rychle.