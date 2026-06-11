SANDISK Creator Phone SSD cílí na kreativní tvůrce digitálního obsahu

Fabrizio Keller ze společnosti Sandisk představuje produktovou řadu SANDISK Creator
Cílová skupina
Jak přesně pro tento produkt definujete „kreativního tvůrce“ a jak se jejich potřeby (např. z hlediska pracovního postupu nebo odolnosti) liší od potřeb běžného spotřebitele, který si kupuje standardní externí disk?
Když mluvíme o tvůrcích obsahu v souvislosti s diskem SANDISK Creator Phone SSD, máme na mysli lidi, kteří aktivně vytvářejí a spravují obsah a zároveň chtějí zjednodušit a optimalizovat své pracovní postupy (workflow).
Disk SanDisk® Creator Phone SSD je navržen pro ambiciózní tvůrce a pro každého, kdo chce rozšířit úložiště svého telefonu s výhledem do budoucna. Je skvělý pro ty, kteří potřebují pořizovat, ukládat a spravovat videa ve vysokém rozlišení, fotografie a další obsah – a to vše na jednom místě.
Jedná se o tvůrce, kteří používají svůj chytrý telefon jako hlavní zařízení pro záznam – například natáčejí fotografie a videa ve vysokém rozlišení, včetně formátů jako Apple ProRes®, kde Creator Phone SSD na kompatibilních zařízeních podporuje rozlišení až 4K při 60 sn./s. Tito lidé potřebují obsah rychle zaznamenat, přesunout a začít upravovat, často přímo na cestách. Patří sem jak začínající, tak profesionální tvůrci, kteří se spíše než na pouhé rozšíření kapacity zaměřují na rychlost, spolehlivost a efektivitu.
Z hlediska pracovních postupů si mnozí z těchto tvůrců uvědomují sílu pokročilých funkcí nahrávání od Applu a stále častěji spoléhají na mobilní zařízení jako na své primární produkční nástroje. Zjišťujeme, že mezi ně patří i startupy a začínající týmy, které využívají produkci zaměřenou primárně na mobilní zařízení k efektivní tvorbě a škálování obsahu.
Konkurenční výhoda
Trh s externími SSD disky je velmi nasycený. Jakou jedinečnou prodejní nabídku (USP) nabízí SANDISK Creator Phone SSD ve srovnání s levnějšími značkami nebo cloudovým úložištěm?
Jedním z klíčových rozlišovacích prvků disku SANDISK Creator Phone SSD je to, že je navržen a zkonstruován přímo pro pracovní postupy při tvorbě mobilního obsahu, nikoli pouze pro přenos souborů nebo zálohování.
Z hlediska integrace do pracovního postupu se Creator Phone SSD liší od tradičních přenosných SSD disků. Je navržen tak, aby byl aktivní součástí procesu natáčení, nikoli jen příslušenstvím použitým až po něm. Disk se přichytí přímo k telefonu kompatibilnímu s technologií MagSafe™, což tvůrcům umožňuje nahrávat formáty s vysokým datovým tokem (jako je Apple ProRes 4K při 60 sn./s) přímo na disk, namísto interního nahrávání a následného přenosu. Kromě neocenitelných až 2 TB úložného prostoru navíc to šetří čas a snižuje riziko, že vám uprostřed natáčení dojde místo.
Byl také zkonstruován tak, aby fungoval spolehlivě a bezproblémově v mobilním prostředí. Tvůrci často pracují v terénu a v nekontrolovaných podmínkách, kde na odolnosti záleží. Creator Phone SSD kombinuje rychlost sekvenčního čtení až 2000 MB/s s robustní konstrukcí, ochranou proti pádu z výšky až 3 metrů1a odolností proti vodě a prachu třídy IP652, takže je navržen pro použití jako aktivní záznamové médium.
Životní cyklus a technologie
Vzhledem k rychlému vývoji standardů, jako jsou USB-4® a Thunderbolt™, jak plánujete produktový plán (roadmapu), aby tento produkt zůstal relevantní pro profesionály i za dva až tři roky?
Při navrhování produktu, jako je SANDISK Creator Phone SSD, přemýšlíme o tom, jak tvůrci využívají a přijímají nové technologie relevantní pro jejich proces tvorby obsahu – tedy chytré telefony, notebooky a kreativní nástroje, na kterých se dnes tvoří většina obsahu. Díky desetiletím zkušeností na pozici lídra v oblasti inovací úložišť SanDisk neustále vyhodnocuje nové technologie a standardy rozhraní. Tím zajišťuje, že produkty budou s vývojem hostitelských zařízení nabízet spolehlivý výkon, širokou kompatibilitu a optimalizované pracovní postupy.
SANDISK Creator Phone SSD je produktem z řady SANDISK Creator. Jaké další produkty jsou na trhu dostupné jako součást produktové řady SANDISK CREATOR?
Řada SanDisk® Creator Series se skládá z úložných řešení navržených tak, aby podporovala každou fázi pracovního postupu tvůrce – od pořízení záznamu a přenosu až po úpravy a zálohování:
- Karta SanDisk® Creator microSD™: Vysokokapacitní microSD™ karta (až 1 TB) pro záznam ve formátu 4K a 5,3K1s rychlým stahováním dat pomocí čteček SanDisk QuickFlow™.
- Určeno pro: Tvůrce používající chytré telefony, drony, akční kamery nebo kapesní zařízení, kteří vyžadují spolehlivý záznam s vysokou kapacitou v kompaktním formátu.
- Karta SanDisk® Creator SD™ UHS-II: Profesionální SD™ karta (až 1 TB) podporující snímání ve vysokém rozlišení a 6K video s rychlostí přenosu až 280 MB/s2.
- Určeno pro: Fotografy a videografy používající bezzrcadlovky nebo kompatibilní DSLR zrcadlovky, kteří potřebují spolehlivý a rychlý záznam pro fotografie a videa ve vysokém rozlišení.
- Disk SanDisk® Creator Phone Drive: Flash disk se dvěma konektory (Lightning® + USB-C™) a kapacitou až 256 GB pro bezproblémový přenos dat mezi kompatibilními iPhony, tablety a počítači.
- Určeno pro: Uvolnění místa v telefonu rychlým stažením fotografií a videí a pro přesun obsahu mezi mobilními zařízeními a počítači.
- Flash disk SanDisk® Creator USB-C™: Odolný USB-C™ flash disk s kapacitou až 1 TB pro rychlý přenos a zálohování.
- Určeno pro: Rychlé přenosy souborů a každodenní práci tvůrců napříč chytrými telefony, tablety a notebooky bez nutnosti použití kabelů nebo adaptérů.
- Přenosný SSD disk SanDisk® Creator Pro Portable SSD: Vysokorychlostní přenosný NVMe SSD disk s kapacitou až 4 TB, rychlostí přenosu až 2 000 MB/s3 a robustní konstrukcí.
- Určeno pro: Tvůrce, kteří potřebují rychlé externí úložiště pro úpravy přímo z disku, přenášení velkých projektů nebo práci na různých místech a zařízeních.
- Stolní SSD disk SanDisk® Creator Desk Drive: Stolní NVMe SSD disk s kapacitou až 8 TB, ideální pro velké projekty nebo dlouhodobé ukládání a archivaci.
- Určeno pro: Knihovny obsahu, rozsáhlé projekty a mediální sbírky.
- Disk SanDisk® Creator Phone SSD: Přenosný SSD disk kompatibilní s technologií MagSafe, s robustní konstrukcí, kapacitou až 2 TB a rychlostí přenosu až 1 000 MB/s4. Na kompatibilních zařízeních podporuje přímé nahrávání formátu Apple ProRes 4K při 60 sn./s.
- Určeno pro: Mobilní tvůrce, novináře a filmaře, kteří používají svůj chytrý telefon jako hlavní záznamové zařízení a potřebují na cestách rychlé, spolehlivé nahrávání přímo na disk.
- Celé portfolio naleznete zde