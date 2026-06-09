Energie bez limitů. Tactical představuje novou řadu powerbank Squad

Jsou věci, na které se můžeš spolehnout. A pak jsou ty, které tě podrží i ve chvíli, kdy na tom opravdu záleží. Nová řada powerbank Tactical Squad vznikla přesně pro ten druhý případ. Není to jen další doplněk do batohu nebo kapsy. Je to vybavení, které počítá s tím, že nebudeš vždy v ideálních podmínkách. Že jsi na cestách, v terénu, na festivalu nebo prostě mimo dosah zásuvky – a potřebuješ, aby věci fungovaly. Bez kompromisů.
Jedna řada, tři úrovně výkonu
Řada Squad je postavená jednoduše a chytře. Vybereš si podle toho, kolik energie skutečně potřebuješ.
- Headquarters (27 000 mAh / 65 W) – maximální výkon pro náročné použití
- Battalion (20 000 mAh / 65 W) – ideální balance mezi výkonem a velikostí
- Company (10 000 mAh / 30 W) – kompaktní řešení na každý den
Ať už potřebuješ nabíjet telefon, tablet nebo klidně notebook, Squad má řešení.
Výkon, který jde za hranici běžných powerbank
Zapomeň na pomalé dobíjení a čekání. Modely Headquarters a Battalion nabízí výkon až 65 W přes USB-C, což znamená, že bez problémů zvládnou napájet i náročnější zařízení jako notebooky nebo MacBooky. Tohle už není jen powerbanka na telefon. Tohle je mobilní zdroj energie pro práci i cestování.
Přehled, kontrola, jistota
U nejvyššího modelu dostáváš něco navíc – TFT displej, který ti v reálném čase ukáže:
- kolik energie právě posíláš ven
- jak rychle se zařízení nabíjí
- kolik energie ti ještě zbývá
Žádné odhadování. Víš přesně, na čem jsi.
Odolnost, která není jen marketing
Řada Squad stojí na hliníkové konstrukci, která:
- lépe odvádí teplo
- zvyšuje celkovou životnost
- zvládne i náročnější zacházení
Doplněná o protiskluzové prvky a design inspirovaný expedičním prostředím dává jasně najevo, že tohle není křehká elektronika do šuplíku. Tohle je gear.
Nabíjej víc zařízení najednou
Díky kombinaci USB-C a USB-A portů můžeš nabíjet více zařízení současně. Telefon, sluchátka, hodinky, notebook. Jedna powerbanka, žádné kompromisy.
Navržené pro realitu
Možná to zní jednoduše, ale právě v tom je síla. Řada Squad nevznikla proto, aby dobře vypadala v e-shopu.
Vznikla proto, aby fungovala:
- na cestách
- v práci
- na eventech
- v terénu
Když nemáš zásuvku. Když nemáš čas čekat. Když potřebuješ, aby věci prostě jely.
Energie, na kterou se můžeš spolehnout
Ať sáhneš po jakémkoliv modelu z řady Squad, dostaneš kombinaci výkonu, odolnosti a praktičnosti, která dává smysl v reálném světě. Nejde o to mít powerbanku. Jde o to mít energii kdykoliv ji potřebuješ. Tactical Squad. At all costs.