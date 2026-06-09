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Energie bez limitů. Tactical představuje novou řadu powerbank Squad

Tiskové zprávy
R. Roman Zavřel
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Jsou věci, na které se můžeš spolehnout. A pak jsou ty, které tě podrží i ve chvíli, kdy na tom opravdu záleží. Nová řada powerbank Tactical Squad vznikla přesně pro ten druhý případ. Není to jen další doplněk do batohu nebo kapsy. Je to vybavení, které počítá s tím, že nebudeš vždy v ideálních podmínkách. Že jsi na cestách, v terénu, na festivalu nebo prostě mimo dosah zásuvky – a potřebuješ, aby věci fungovaly. Bez kompromisů.

Jedna řada, tři úrovně výkonu

Řada Squad je postavená jednoduše a chytře. Vybereš si podle toho, kolik energie skutečně potřebuješ.

Ať už potřebuješ nabíjet telefon, tablet nebo klidně notebook, Squad má řešení.

Výkon, který jde za hranici běžných powerbank

Zapomeň na pomalé dobíjení a čekání. Modely Headquarters a Battalion nabízí výkon až 65 W přes USB-C, což znamená, že bez problémů zvládnou napájet i náročnější zařízení jako notebooky nebo MacBooky. Tohle už není jen powerbanka na telefon. Tohle je mobilní zdroj energie pro práci i cestování.

Squad tactical powerbank

Přehled, kontrola, jistota

U nejvyššího modelu dostáváš něco navíc – TFT displej, který ti v reálném čase ukáže:

  • kolik energie právě posíláš ven
  • jak rychle se zařízení nabíjí
  • kolik energie ti ještě zbývá

Žádné odhadování. Víš přesně, na čem jsi.

Odolnost, která není jen marketing

Řada Squad stojí na hliníkové konstrukci, která:

  • lépe odvádí teplo
  • zvyšuje celkovou životnost
  • zvládne i náročnější zacházení

Doplněná o protiskluzové prvky a design inspirovaný expedičním prostředím dává jasně najevo, že tohle není křehká elektronika do šuplíku.  Tohle je gear.

tactical Squad

Nabíjej víc zařízení najednou

Díky kombinaci USB-C a USB-A portů můžeš nabíjet více zařízení současně. Telefon, sluchátka, hodinky, notebook. Jedna powerbanka, žádné kompromisy.

Navržené pro realitu

Možná to zní jednoduše, ale právě v tom je síla. Řada Squad nevznikla proto, aby dobře vypadala v e-shopu.
Vznikla proto, aby fungovala:

  • na cestách
  • v práci
  • na eventech
  • v terénu

Když nemáš zásuvku. Když nemáš čas čekat. Když potřebuješ, aby věci prostě jely.

Energie, na kterou se můžeš spolehnout

Ať sáhneš po jakémkoliv modelu z řady Squad, dostaneš kombinaci výkonu, odolnosti a praktičnosti, která dává smysl v reálném světě. Nejde o to mít powerbanku. Jde o to mít energii kdykoliv ji potřebuješ. Tactical Squad. At all costs.

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