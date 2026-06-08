Logitech Weeks na TSBOHEMIA.CZ jsou tady! Oblíbené myši, klávesnice i herní příslušenství teď pořídíte výrazně levněji

Komerční sdělení: Pokud trávíte u počítače několik hodin denně, ať už prací, studiem nebo hraním her, dobře víte, že kvalitní příslušenství dokáže udělat překvapivě velký rozdíl. Právě proto stojí za pozornost akce Logitech Weeks, která právě odstartovala na TSBOHEMIA.CZ a potrvá až do 30. června. Během ní můžete pořídit stovky produktů značky Logitech se slevami až 20 % po zadání speciálních slevových kódů.
Do akce se zapojilo celkem 249 produktů napříč prakticky celým portfoliem značky. Zlevněné jsou nejen kancelářské myši a klávesnice, ale také špičkové ergonomické modely, webkamery, reproduktory, headsety nebo herní příslušenství řady Logitech G.
Velkou pozornost si zaslouží například legendární myš Logitech MX Master 3S, kterou řada uživatelů považuje za jednu z nejlepších pracovních myší na trhu. Zaujme přesným snímáním i na skle, magnetickým kolečkem MagSpeed a možností ovládat více zařízení současně. Ve slevě jsou ale i kompaktní modely MX Anywhere 3S, ergonomické myši Logitech Lift nebo populární klávesnice MX Keys S.
Na své si přijdou také hráči. V nabídce nechybí herní myši Logitech G502 X či PRO X Superlight 2, bezdrátová sluchátka řady G PRO X nebo závodní volanty G29 a G923, které patří mezi stálice mezi fanoušky simulátorů. Pokud jste někdy přemýšleli o tom, že si domácí závodění posunete na úplně jinou úroveň, právě teď může být ideální příležitost.
Zajímavostí celé akce je systém slevových kódů. Na většinu produktů lze využít kód LOGI-WEEKS-15, díky kterému získáte slevu 15 %. U vybraných produktů pak platí i kódy LOGI-WEEKS-5 nebo LOGI-WEEKS-20, které nabídnou odpovídající zvýhodnění.
Pokud tedy přemýšlíte o nové myši, klávesnici, webkameře pro videohovory nebo třeba herním headsetu, Logitech Weeks rozhodně stojí za prozkoumání. Kvalitní příslušenství totiž většinou nekupujeme každý rok, a když už přijde správný čas na upgrade, podobné akce se rozhodně vyplatí využít.