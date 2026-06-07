Alza spustila velké gamingové slevy. Levněji pořídíte PlayStation 5, herní notebooky i VR brýle

Komerční sdělení: Pokud už delší dobu pokukujete po novém herním notebooku, konzoli, monitoru nebo třeba kvalitním herním příslušenství, právě teď nastal ideální čas na nákup. Na Alze totiž odstartovaly tradiční Alza dny, které tentokrát přinášejí tisíce slev v kategorii Gaming, hry a zábava. Do akce se dostalo více než 5 600 produktů a s využitím slevových kódů lze na vybraném sortimentu ušetřit až desítky procent.
Potěší přitom nejen hráče na PC, ale i fanoušky konzolí PlayStation, Xbox či Nintendo Switch. Mezi nejzajímavější nabídky patří například PlayStation 5 Slim s 1TB úložištěm a hrou EA Sports FC 26 v balení, který je nyní dostupný za zvýhodněnou cenu po zadání slevového kódu. Ve slevách jsou ale také VR brýle Meta Quest 3 s 512GB úložištěm, které patří mezi nejpopulárnější headsety současnosti a otevírají dveře do světa virtuální reality bez nutnosti připojení k počítači.
Velká pozornost míří rovněž na herní notebooky. Alza zlevnila modely od značek HP, Lenovo, Acer či MSI, přičemž nechybí sestavy s grafickými kartami NVIDIA GeForce RTX 50. Zaujmout může například Lenovo LOQ s RTX 5060, Acer Nitro V 15 nebo výkonnější řada Lenovo Legion Pro určená pro náročné hráče, kteří chtějí bez kompromisů zvládat nejnovější herní tituly.
Výrazné slevy se týkají také monitorů, herních židlí, stolů, klávesnic, myší nebo headsetů. Za zmínku stojí třeba monitor AOC Q27G4XF s QHD rozlišením a obnovovací frekvencí 180 Hz, oblíbená sluchátka Razer BlackShark V2 X nebo bezdrátový headset HyperX Cloud III S Wireless s výdrží baterie až 200 hodin. Pokud si navíc chcete vylepšit herní kout, ve slevách najdete i ergonomické herní židle Rapture, Trust či Anda Seat a herní stoly s RGB podsvícením.
Výhodou celé akce je jednoduché uplatnění slev. Stačí u vybraného produktu zadat příslušný slevový kód uvedený přímo na stránce produktu a cena se okamžitě sníží. Akce probíhá od 1. do 22. června a vzhledem k tomu, že některé produkty bývají během podobných kampaní rychle vyprodané, vyplatí se s nákupem příliš neotálet.