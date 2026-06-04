Sluchátka Nothing teď koupíte na MP.cz za nejlepší ceny na trhu. V akci jsou novinky i oblíbené modely

Komerční sdělení: Značka Nothing si za posledních několik let vybudovala velmi zajímavou pozici na trhu. Ať už jde o smartphony, sluchátka nebo další příslušenství, vždy dokáže zaujmout něčím trochu jiným než konkurence. Typický transparentní design, důraz na detaily a velmi dobrý poměr cena/výkon jí získaly obrovské množství fanoušků po celém světě. Pokud jste navíc nad pořízením sluchátek Nothing přemýšleli i vy, nyní může být ideální příležitost. MP.cz totiž tento týden spustilo speciální akci, díky které nabízí vybrané modely za jedny z vůbec nejlepších cen na trhu.
Hlavní hvězdou akce jsou nová sluchátka Nothing Headphone (a), která na sebe strhávají pozornost už od prvního pohledu. Přesně v duchu filozofie značky totiž kombinují originální design s výbavou, kterou byste běžně čekali spíše u výrazně dražších modelů. Nechybí aktivní potlačení okolního hluku, dlouhá výdrž baterie ani kvalitní zvukový projev, díky kterému si užijete hudbu, filmy i podcasty přesně tak, jak jejich tvůrci zamýšleli.
Pokud však pokukujete po vyšší třídě, v nabídce nechybí ani vlajková loď Nothing Headphone (1), která patří mezi nejzajímavější bezdrátová sluchátka poslední doby. Vedle nich jsou v akci také populární modely Nothing Ear, Nothing Ear (a) nebo Nothing Ear (3), které si získaly oblibu zejména mezi uživateli hledajícími kompaktní špuntová sluchátka s prémiovým zvukem.
Na své si přijdou i ti, kteří chtějí co nejlepší poměr ceny a výkonu. Právě pro ně jsou určeny modely z řady CMF by Nothing. Do slevové akce se dostala například sluchátka CMF Headphone Pro, CMF Buds 2 Plus nebo CMF Buds 2, která dokazují, že kvalitní bezdrátová sluchátka dnes nemusí stát desetitisíce korun.
Velkou výhodou celé akce je navíc její jednoduchost. Není potřeba zadávat žádné slevové kódy ani cokoliv složitě aktivovat. Sleva se aplikuje automaticky přímo v košíku, takže stačí pouze vybrat model, který vám nejvíce vyhovuje.
Pokud jste tedy chtěli vyzkoušet některý z produktů značky Nothing nebo hledáte nová sluchátka na léto, současná nabídka MP.cz rozhodně stojí za pozornost. Podobně zajímavé ceny se totiž neobjevují příliš často a právě teď patří MP.cz mezi obchody s vůbec nejvýhodnější nabídkou sluchátek Nothing na českém trhu.