State of Play zítra ukáže budoucnost PlayStationu. Tohle jsou hry, které očekávají miliony hráčů

Herní svět se již 2. 6. 2026 v 6:00 Japonského času podívá, co si pro něj Sony nachystalo. Japonský gigant totiž uspořádá novou prezentaci State of Play, která podle oficiálních informací nabídne více než hodinu novinek ze světa PlayStationu. Fanoušci po celém světě nyní spekulují, jaké hry se během vysílání objeví, a očekávání jsou tentokrát mimořádně vysoká. Sony sice tradičně drží většinu obsahu v tajnosti, ale několik velmi očekávaných titulů se objevuje prakticky ve všech odhadech. Pokud se alespoň část spekulací potvrdí, mohlo by jít o jednu z nejzajímavějších prezentací PlayStationu za poslední roky.
Wolverine je téměř jistota
Největší pozornost na sebe pravděpodobně strhne Marvel’s Wolverine od studia Insomniac Games. Od prvního oznámení uplynuly roky a fanoušci netrpělivě čekají na rozsáhlejší ukázku gameplaye i nové informace o příběhu. Insomniac si po úspěchu série Spider-Man vybudoval pověst jednoho z nejlepších studií pod hlavičkou PlayStationu, a právě proto jsou očekávání kolem Wolverina obrovská. Mnozí hráči věří, že Sony konečně ukáže hru v plné síle.
Ghost of Yōtei patří mezi největší exkluzivity
Dalším velmi pravděpodobným kandidátem je Ghost of Yōtei, který navazuje na úspěch Ghost of Tsushima. Novinka od studia Sucker Punch patří mezi největší exkluzivní projekty současného PlayStationu a Sony ji dlouhodobě prezentuje jako jednu z vlajkových lodí platformy. Fanoušci doufají především v nové gameplay záběry a bližší pohled na svět, souboje i příběh.
Objeví se také nová hra od Naughty Dog?
Velké spekulace panují kolem sci-fi projektu Intergalactic: The Heretic Prophet od studia Naughty Dog. Tvůrci sérií The Last of Us a Uncharted patří mezi nejrespektovanější vývojáře v herním průmyslu a jakákoli nová ukázka jejich připravované hry by okamžitě ovládla sociální sítě. Právě tento titul je podle mnoha fanoušků jedním z největších kandidátů na překvapení večera.
Phantom Blade Zero, Death Stranding 2 i další překvapení
V zákulisí se hovoří také o nových ukázkách her Phantom Blade Zero, Death Stranding 2 nebo dalších dosud neoznámených projektů. Každá větší prezentace Sony navíc tradičně obsahuje minimálně jedno překvapení, které předem nikdo nečeká. Spekuluje se o nových hrách od PlayStation Studios, možném návratu některých známých značek i oznámení zcela nových projektů. Právě nečekaná odhalení bývají tím, co fanoušci na State of Play milují nejvíce.
Kdy prezentaci sledovat?
State of Play odstartuje 3. 6. 2026 v 6:00 Japonského času, tedy 2. 6. 2026 v 23:00 Evropského času. a Sony slibuje více než 60 minut trailerů, gameplay ukázek a oznámení nových her pro PlayStation 5. Pokud se potvrdí alespoň část současných spekulací, čeká hráče jeden z nejzajímavějších herních večerů letošního roku. Pro fanoušky PlayStationu by tak zítřejší prezentace rozhodně neměla uniknout.
Ghost of Yotei a DS2? Halo redakce? 😃