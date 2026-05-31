Jak na komprimaci a dekomprimaci souborů v aplikaci Soubory na iPhonu krok za krokem

Možná vás to překvapí, ale iPhone už dávno zvládá práci s archivy bez nutnosti instalovat další aplikace. Přímo v nativní aplikaci Soubory můžete během pár klepnutí vytvořit ZIP archiv nebo naopak rozbalit soubory, které vám někdo poslal. Hodí se to ve chvíli, kdy potřebujete poslat víc dokumentů najednou, nebo když chcete trochu zkrotit zaplněné úložiště.
Jak vytvořit ZIP archiv přímo v iPhonu
Postup je jednoduchý a funguje prakticky stejně pro soubory i celé složky. Otevřete aplikaci Soubory a přejděte do umístění, kde máte obsah uložený. V pravém horním rohu klepněte na Vybrat a označte vše, co chcete zabalit do jednoho archivu. Jakmile máte hotovo, klepněte na ikonku tří teček dole vpravo a z nabídky vyberte možnost Komprimovat.
Soubory se během okamžiku sloučí do jednoho ZIP archivu, který se uloží do stejné složky. Název si můžete hned upravit dlouhým podržením a přejmenováním. To se hodí hlavně ve chvíli, kdy posíláte víc archivů a nechcete se v nich později ztratit.
Jak rozbalit ZIP soubor
Stejně snadno funguje i opačný proces. Pokud vám někdo pošle ZIP soubor, stačí na něj v aplikaci Soubory jednoduše klepnout. iPhone automaticky vytvoří novou složku se stejným názvem a všechny soubory do ní rozbalí. Pokud chcete mít obsah pod kontrolou, můžete složku následně přesunout jinam nebo jednotlivé soubory upravit. Celý proces je rychlý a obejde se bez jakéhokoliv nastavování.
Sdílení i úspora místa
Komprimace má smysl hlavně při sdílení. Místo deseti příloh v e-mailu pošlete jeden soubor, který se lépe přenáší a méně zatěžuje připojení. Zároveň je to praktické i pro archivaci starších dokumentů nebo projektů, které nechcete mazat, ale nepotřebujete je mít neustále rozbalené. Aplikace Soubory tímhle způsobem nenápadně supluje funkce, které dřív patřily spíš počítačům. Jakmile si na to zvyknete, zjistíte, že kvůli podobným úkonům už notebook často vůbec nepotřebujete.