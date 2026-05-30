Recenze skla PanzerGlass Ceramic Protection II pro iPhone 17e: Nejlepší ochrana, kterou si můžete momentálně nalepit na displej

Dokážete si představit používat iPhone bez ochranného skla? Já osobně ne. O to víc mě těší, že se výrobci ochranných skel i přesto, že mají de facto „své jisté“ neustále snaží inovovat a přicházet se skly, které jsou lepší než předešlé generace a obecně spolehlivější. Přesně to je i případ PanzerGlass s jeho sklem Ceramic II, které mi dorazilo nedávno na vyzkoušení spolu s iPhone 17e. A jelikož mám s tímto sklem dlouhodobě dobré zkušenosti, byl jsem vcelku zvědavý, jak si „sedne“ s levnějším iPhonem – respektive, zda zde někde PanzerGlass nešetřil.
Technické specifikace a první dojmy
Na papíře zní Ceramic II skoro až přehnaně. Výrobce mluví o pětinásobně vyšší odolnosti oproti předchozí generaci, a to díky materiálu NANOCERAM s nanokrystalizační technologií. Upřímně, podobné formulace beru vždy s rezervou. Jenže tady to není jen marketing.
Sklo je navržené tak, aby zvládlo opravdu extrémní zatížení jako třeba pád 320g ocelové koule z výšky 2,5 metru. To je samozřejmě něco, co si asi doma testovat nebudete, ale dává to docela dobrou představu o tom, kam výrobce míří. Já si mohl odolnost otestovat už loni na podzim při představení skla právě skrze palice, ocelové koule a tak podobně a slova výrobce mohu díky tomu jen potvrdit. V praxi to pak znamená jediné – máte pocit, že displej vašeho iPhonu je chráněný víc než kdy dřív.
Co mě ale překvapilo ještě víc než samotná odolnost, je to, jak sklo působí při běžném používání. Je totiž dokonale čiré, nijak nedegraduje barvy a díky antireflexní úpravě výrazně omezuje odlesky. Na slunci jde o opravdu znatelný rozdíl, přičemž „výkon“ antireflexní vrstvy je za mě osobně u tohoto skla ještě vyšší než ten, který poskytuje přímo displej iPhone 17 Pro, na kterém mám sklo nalepené od podzimu. Teď ho nicméně testuji i na iPhone 17e, jelikož sklo dorazilo v novém typu krabičky – konkrétně pak v krabičce zkombinované s instalačním boxem, což je další krok směrem k uživatelskému komfortu.
Testování
Nalepení skla bývá u spousty lidí noční můra. Prach, bubliny, křivé nalepení. Tady ale přichází na výše zmíněný scénu instalační rámeček, který je podle mě jeden z největších benefitů celého balení. Stačí ho nasadit na telefon, položit sklo a v podstatě nemáte co pokazit. Celý proces zabere pár desítek vteřin a výsledek působí, jako byste si sklo nechali aplikovat někde v servisu. Bez přehánění.
Velkým plusem je i možnost sklo přelepit až 200×. Přiznám se, že jsem to samozřejmě nezkoušel do limitu, ale pár pokusů o sejmutí a opětovné nalepení jsem absolvoval a fungovalo to bez problémů. je něco, co u běžných skel prakticky neexistuje.
Co se týče samotného používání, tady není upřímně co řešit. Ochranná skla často znamenají kompromis v citlivosti nebo pocitu z ovládání. Tady ale nic takového nepřichází. Reakce na dotyk je okamžitá, přesná a hlavně přirozená. Pokud byste nevěděli, že na displeji něco máte, pravděpodobně to ani nepoznáte, což pramení do značné míry i z toho, že sklo sahá skoro až úplně k okrajům zařízení.
Zajímavé je i srovnání s klasickými skly. Ceramic II nepůsobí dle mého tak „tvrdě“ při dotyku, má lehce jemnější charakter, který je při delším používání příjemnější. A zároveň se zdá, že lépe rozkládá energii při nárazu, což je přesně to, co od ochranného skla chcete. Pokud vás pak zajímá odolnost, vzhledem k tomu, že mám na iPhone 17 Pro stejné sklo, jaké mi teď dorazilo na vyzkoušení na iPhone 17e, vylíčím vám dlouhodobé zkušenosti, které jsou víc než dobré. Za posledních pár měsíců mi totiž telefon spadl několikrát nepěkně na zem, ale samozřejmě jsem ho kolikrát i položil na ne úplně ideální povrch displejem dolů a tak podobně. Výsledek je pak takový, že i přes horší zacházení mám v současnosti na skle viditelný jediný vlásečnicový škrábanec, což je za mě osobně skoro až obdivuhodné.
Pokud vás pak zajímají spíše krátkodobé zkušenosti, které jsem nabral z testování skla na iPhone 17e, zde musím říci, že i když jsem jej tahal s sebou v kapse s klíči, do dílny na zahradě mezi šrouby, hřebíky a tak podobně, potažmo jsem jej pokládal na zahradě na záhony s kamením, absolutně nic se na něm nepodepsalo a kdybych vám tedy nyní telefon ukázal s tím, že jsem na něj sklo nalepil před minutou, věřili byste mi to. Odolnost je tu tedy opravdu značná.
Resumé
PanzerGlass Ceramic II je ochranné příslušenství, které si koupíte s tím, že ho vlastně nechcete nikdy „využít naplno“. Jeho smyslem je ochránit displej ve chvíli, kdy se něco pokazí. A právě v tomhle působí extrémně jistě. Pokud máte dražší iPhone a chcete mít klid v hlavě, tohle je podle mě jedna z nejlepších voleb, které aktuálně existují. Nenutí vás k žádným kompromisům, ať už jde o obraz, dotyk nebo samotné používání. A možná nejdůležitější věc na závěr. Tohle je přesně ten produkt, který po nalepení přestanete řešit. Prostě funguje. A to je ve výsledku asi ta nejlepší vizitka, jakou může mít.