Nvidia opět zachraňuje celý trh

Po uzavření trhů zveřejnila své výsledky za uplynulé čtvrtletí největší společnost na světě, kterou je Nvidia. Nvidia je z tohoto pohledu pro celý trh zřejmě nejdůležitější společností, a to nejen proto, že je největší, ale také proto, že její výsledky v podstatě odrážejí celkovou náladu v oblasti AI, která je v současné době klíčovým ukazatelem pro americké akcie.
Výsledky Nvidie byly i tentokrát vynikající. Tržby společnosti totiž meziročně vzrostly o 85 % a mezikvartálně o 20 %. Čistý zisk vzrostl přibližně o 140 % na 45,5 miliardy USD. Pokud bychom se podívali na metriku GAAP, zisk by díky výnosům z investic činil dokonce až 58 miliard USD. Čisté marže společnosti se stále pohybují na úrovni přibližně 56 %, což představuje extrémně vysokou hodnotu, a právě takové vysoké marže často přitahují konkurenci v podobě firem jako AMD. Nvidii však v poslední době začínají konkurovat i společnosti jako Google nebo Amazon, které mají také své vlastní AI čipy. Nvidia nově rozděluje své podnikání do dvou kategorií.
První z nich jsou datová centra, kam spadá prakticky vše kolem AI. Tento segment dosáhl tržeb ve výši 75 miliard, 91% růstu a podle vyjádření firmy zde vše funguje tak, jak má. Poptávka po produktech Nvidie je obrovská, firma přináší nové produkty a vypadá to, že boom AI nikam nezmizí. Nová platforma Vera Rubin podle Nvidie otevírá prostor pro další dodatečné tržby na úrovni 200 miliard USD. V tomto segmentu je tedy vše v naprostém pořádku. Druhý segment, do kterého Nvidia řadí vše ostatní, tedy produkty pro počítače, notebooky, automobily, profesionální vizualizaci a podobně, vzrostl o 29 % na 6,4 miliardy. I v tomto případě se jedná o pěkné číslo, avšak tento segment netvoří ani 10 % z celkových tržeb a pro další směřování firmy není klíčový. V minulosti byla Nvidia firmou, která se zaměřovala například na grafické karty, dnes je však tento segment pouze okrajový a všechny oči se upírají právě na segment datových center a AI.
Kromě dobrých výsledků oznámila Nvidia také zvýšení výhledu, zvýšení dividendy a rozšíření programu zpětného odkupu akcií o dalších 80 miliard amerických dolarů. Lze tedy říci, že v rámci výsledků nebylo v podstatě nic negativního, akcie přesto mírně oslabovaly. Hlavním důvodem je to, že Nvidii nestačí výsledky pouze splnit, ale jejich výrazné překonání je již standardem, což v kombinaci s vyšším oceněním (obchoduje se za 40násobek zisků) a případnými riziky omezuje prostor pro růst akcií po zveřejnění výsledků. Z finančního hlediska však byly výsledky vynikající a Nvidia opět zachránila celý trh.
