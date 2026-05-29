Instagram nově umožňuje nahrávat záběry z brýlí Ray-Ban Meta na šířku

Instagram od dnešního dne umožní uživatelům chytrých brýlí Ray-Ban Meta přidávat nové efekty. Nově je možné nabídnout při přidání reels nebo stories z brýlí proložení videa také druhým videem, aby souběžně běžely dva úhly pohledu na jeden záběr. Taktéž je možné otáčet telefon při přehrávání reels a tím dojde k zobrazení videa na šířku displeje, což je novinka kteoru brýle doposud neuměly, protože standardně nahrávají na výšku. Nechybí pak ani možnost přidání dalších efektů. Pokud tedy máte Ray-Ban Meta a chcete se o záběry podělit na instagramu, máte nyní zcela nové možnosti.