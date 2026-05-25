Apple poprvé ovládl první kvartál. iPhony 17 táhnou celý trh

Apple si připisuje další velmi zajímavý milník. Podle nových dat analytické společnosti Counterpoint Research se totiž stal v prvním čtvrtletí roku 2026 největší značkou smartphonů na světě podle počtu dodaných kusů. A co je na tom nejzajímavější, Applu se něco takového v prvním kvartálu podařilo vůbec poprvé v historii.
Kalifornský gigant si měl ukousnout 21 % globálních dodávek smartphonů a meziročně vyrůst o 9 %, což je samo o sobě velmi slušný výsledek. O to víc ale vynikne ve chvíli, kdy si uvědomíme, že celý trh se smartphony ve stejném období klesl o 3 %. Jinými slovy, zatímco většina trhu spíš brzdila, Apple dokázal jet proti proudu. Samsung skončil těsně druhý rovněž s podílem 21 %, jeho dodávky ale zůstaly zhruba na stejné úrovni jako loni. Za nimi následovaly Xiaomi s 12 %, OPPO s 10 % a vivo se 7 %.
Hlavním tahounem Applu byla podle všeho řada iPhone 17. Counterpoint už dříve uvedl, že základní iPhone 17 byl v prvním čtvrtletí nejprodávanějším smartphonem světa a celá řada iPhone 17 obsadila první tři příčky v žebříčku nejprodávanějších modelů. Tim Cook navíc při dubnovém hovoru s investory prohlásil, že iPhone 17 je nejpopulárnější řadou v historii Applu. A jak se zdá, nešlo jen o klasické marketingové siláctví.
Counterpoint za úspěchem Applu vidí nejen silnou poptávku po iPhonech 17, ale také lepší prodeje v Číně a velmi dobře zvládnutý dodavatelský řetězec. Applu navíc pomohlo i to, že si dokáže držet prémiové ceny a vysoké marže, což mu v době nedostatku paměťových čipů dává výhodu oproti konkurenci. Ta má s tlakem na ceny a dostupnost komponent tradičně větší problém.
Zajímavé je také to, že deset nejprodávanějších smartphonů tvořilo hned 25 % celosvětových prodejů. To je nejvyšší koncentrace za první kvartál, jakou Counterpoint kdy zaznamenal. Trh se tak stále víc soustředí kolem několika málo extrémně silných modelů a Apple z toho očividně těží naplno.
Dobrou zprávou pro něj navíc je, že základní iPhone 17 má před sebou delší životní cyklus než obvykle. iPhone 18 se totiž podle dosavadních informací očekává až na jaře 2027, takže současná generace dostane zhruba o půl roku delší prostor zazářit. A pokud si poptávka udrží alespoň část současného tempa, může být rok 2026 pro Apple v oblasti iPhonů mimořádně silný.