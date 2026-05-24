Super hry pro Mac, které nyní výjimečně stáhnete zcela zdarma

Stitchlings
Hra Stitchlings sází na rychlou kooperativní akci a velmi originální vizuální styl inspirovaný ručně šitými hračkami. Ve dvojici se v ní vydáváte do soubojů proti podivným „hračkovým“ monstrům, která během bojů doslova rozebíráte na součástky a následně z nich skládáte vlastní unikátní Stitchlings. Právě možnost postupného upravování a kombinování jednotlivých částí postaviček dodává hře osobitý charakter a motivuje experimentovat s různými vzhledy i schopnostmi. Celé dobrodružství působí svižně, hravě a ideálně sedí na kratší herní seance, kdy si chcete s kamarádem užít něco nenáročného, ale zároveň dostatečně zábavného a kreativního.
Between Stops
Hra Between Stops kombinuje tahové RPG s prvky bullet hell akcí a výsledkem je překvapivě napínavý zážitek, který nestojí jen na soubojích, ale hlavně na příběhu a rozhodnutích hráče. Během tahových střetů nestačí pouze vybírat útoky, protože musíte zároveň aktivně uhýbat hustým vzorcům projektilů během boss fightů, což dodává soubojům mnohem dynamičtější tempo než u klasických RPG. Velkou roli hrají také vztahy mezi postavami a větvení příběhu. Vaše rozhodnutí totiž trvale ovlivňují další průběh hry, odemykají nové cesty a mění osudy jednotlivých postav. Between Stops tak působí jako kombinace příběhové adventury a náročnější akční strategie, kde má téměř každá volba skutečný dopad.
Jackpot Crash Course
Hra Jackpot Crash Course láká na velmi netradiční spojení vizuální novely, psychologického thrilleru a hazardních miniher. Celý příběh se odehrává v bizarní televizní show, do které jsou pozváni výhradně zločinci bojující o šanci na omilostnění. Jenže velmi rychle začíná být jasné, že nejde pouze o dokazování neviny, ale hlavně o manipulaci, risk a touhu po sledovanosti za každou cenu. Hra staví na napjaté atmosféře, nepříjemných morálních rozhodnutích a neustálém pocitu nejistoty, komu lze vlastně věřit. Výraznou roli zde hraje štěstí, protože jednotlivé souboje a hazardní mechaniky mohou během chvíle úplně změnit situaci. Jackpot Crash Course tak působí jako temná směs death game anime stylu, interaktivního thrilleru a satiry na reality show kulturu.
Cow Project 1986
Hra Cow Project si ze sebe od první minuty dělá legraci a právě díky tomu působí překvapivě sympaticky. V krátké arkádové hříčce se ujmete mimozemšťana, který se místo dobývání galaxie snaží hlavně zaplatit nájem, a tak přijímá podivné zakázky na únosy krav, aut a všeho, co mu vydělá pár dalších mimozemských peněz. Celá hra trvá sotva dvacet minut, ale přesně ví, čím chce zaujmout – absurdním humorem, schválně podivnou estetikou a chaotickým létáním v UFO, při kterém vysáváte prakticky všechno kolem sebe. Autoři navíc očividně vsadili na internetový meme styl humoru, takže nechybí bizarní „fotky skutečných mimozemšťanů“ ani hrdé chlubení tím, že hra obsahuje více než čtyři krávy. Cow Project tak není titul, který by se bral vážně, ale právě v tom spočívá jeho kouzlo.
Meow My Crop
Hra Meow My Crop! kombinuje pohodovou farmářskou atmosféru s lehce škodolibým multiplayerem. Každé kliknutí nebo stisk klávesy pomáhá růstu vašich plodin, takže farma neustále působí živě a hráč má pocit okamžitého progresu. Kromě klasického pěstování ale hra přidává i možnost nenápadně krást ovoce ostatním hráčům, což do jinak roztomilé a relaxační hratelnosti přináší příjemně chaotický prvek. Za vydělanou úrodu si pak můžete pořizovat dekorace a postupně si upravovat vlastní malý pozemek přesně podle svého stylu. Meow My Crop! tak působí jako nenáročná cozy hra, která se nebere úplně vážně a ideálně sedí na krátké odpočinkové hraní.