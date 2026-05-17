Statik SmartCharge Pro 5v1 v akci: univerzální nabíječka a powerbanka s 30% slevou

Když se dnes mluví o cestování, práci na cestách nebo hybridním režimu mezi kanceláří a kavárnou, jedno téma se opakuje pořád dokola. Energie. Respektive její neustálý nedostatek v nejméně vhodnou chvíli. A přesně na to míří novinka Statik SmartCharge Pro 5v1, která se nesnaží být jen další powerbankou v šuplíku, ale spíš univerzálním „energetickým centrem“ na každý den.
Na první pohled jde o kompaktní zařízení, které ale v sobě kombinuje hned několik rolí. Funguje jako výkonná GaN nabíječka do zásuvky, zároveň jako powerbanka s kapacitou 15 000 mAh a k tomu přidává i bezdrátové nabíjení, integrovaný USB-C kabel a dokonce i magnetický nabíjecí modul pro Apple Watch. V praxi tak odpadá klasická kombinace nabíječky, kabelů a externí powerbanky. Tady je všechno v jednom těle.
Důležitým parametrem je výkon až 60 W, což znamená, že SmartCharge Pro zvládne nejen telefony a příslušenství, ale bez větších problémů i notebooky, včetně MacBooku Air nebo MacBooku Pro. V momentě, kdy je zapojená do zásuvky, funguje jako klasická rychlonabíječka, a jakmile ji odpojíte, okamžitě se mění v plnohodnotnou powerbanku.
Velkou roli hraje také bezdrátové nabíjení s výkonem až 15 W, které je kompatibilní se standardem Qi2. V praxi to znamená pohodlné položení telefonu nebo sluchátek bez hledání kabelu. A pokud jste v ekosystému Apple, potěší i integrovaná nabíječka pro Apple Watch, která má vlastní magnetický modul a zvládá rychlé nabíjení.
Z hlediska cestování je pak zásadní i to, že v balení najdete výměnné adaptéry pro EU, UK i AU zásuvky. SmartCharge Pro tak není omezená jen na domácí použití, ale počítá s tím, že se s ní bude jezdit prakticky kamkoliv po světě. Ať už jde o letiště, hotel nebo coworking, pořád máte k dispozici jeden univerzální zdroj energie.
Uvnitř se nachází 15 000mAh baterie, která zvládne opakovaně dobít telefon, sluchátka nebo poskytnout rezervu pro notebook. Nechybí ani průchozí nabíjení, kdy se nejdřív napájí připojená zařízení a až poté samotná powerbanka. Praktická věc, která v realitě dává větší smysl, než by se mohlo zdát na papíře.
A teď to podstatné. Statik SmartCharge Pro 5v1 je aktuálně v akci se slevou 30 %, díky čemuž se její cena posouvá na 1 574 Kč. Z pohledu výbavy, univerzálnosti a kombinace funkcí jde o velmi zajímavý poměr ceny a toho, co všechno dokáže nahradit.