Frogger 2 aneb legendární retro hra, kterou jste buď milovali, nebo nenáviděli

Píše se rok 2000 a na pulty obchodů pro první PlayStation, Dreamcast a PC dorazil Frogger 2: Swampy’s Revenge. A ačkoli se mnoho vývojářů při převodu starých značek do 3D prostředí ošklivě spálilo, studio Blitz Games dokázalo nemožné. Vytvořili nesmírně chytlavou plošinovku, ve které se ikonický žabák vydává na záchranu svých pulců, jež unesl zlotřilý krokodýl Swampy.
Původní hratelnost v novém kabátu
Hra naprosto geniálně zachovala klasickou hratelnost založenou na neustálém přesném skákání. Žabák se i v moderním 3D světě stále pohybuje po neviditelné mřížce pouze do čtyř směrů, což dodává pohybu specifickou a tolik potřebnou rigiditu.
Namísto obyčejného uskakování před auty v jedné statické obrazovce vývojáři připravili komplexní úrovně plné skvělých překážek, pohyblivých plošin a poletujících nepřátel. V každém kole musíte najít pět ztracených pulců, kteří rovnou fungují jako praktické záchytné body.
Fotogalerie
Barevné světy a skvělá hudba
Tvůrci popustili uzdu fantazii, a tak se se zeleným hrdinou nebo jeho růžovou partnerkou Lillie podíváte nejen do tradiční bažiny, ale také do temných laboratoří, vesmíru či obřích strojoven. Všechny úrovně se mohou pochlubit na svou dobu nádherně barevnou a líbivou grafikou. Zážitek doplňuje překvapivě chytlavý soundtrack a naprosto fantastické vtipné zvukové efekty.
Podle mě je Frogger 2 jedním z vůbec nejlépe zvládnutých návratů přelomu tisíciletí. Hra dokonale balancovala na hraně mezi frustrací a návykovou zábavou. Kdykoliv si na tohle skákání po obřích leknínech a uskakování před pastmi vzpomenu, mám okamžitě chuť oprášit starou konzoli a vydat se zachraňovat malé žabičky znovu.