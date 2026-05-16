Tipy a triky pro Poznámky v iOS, které se vám budou určitě hodit

Chytrá organizace s dynamickými složkami
Konec ručnímu třídění poznámek. Dynamické složky vám umožní, aby se poznámky automaticky řadily podle vámi zvolených kritérií – třeba podle klíčových slov, tagů nebo data vytvoření. Novou složku vytvoříte klepnutím na „+“ v seznamu složek a následným výběrem možnosti Převést na dynamickou složku. Od té chvíle se všechny odpovídající poznámky budou zařazovat samy.
Spolupráce v reálném čase
Poznámky nejsou jen pro individuální práci. Snadno je můžete sdílet s kolegy nebo přáteli a pracovat na nich společně. Klepněte na ikonu sdílení, vyberte oprávnění pro úpravy či zobrazení a pozvěte ostatní pomocí odkazu. Spolupráce funguje i v prohlížeči, takže se mohou zapojit i uživatelé mimo ekosystém Applu.
Zvýraznění důležitých částí textu
Pokud si potřebujete v poznámkách označit klíčové body, využijte barevné zvýraznění. Označte text, který chcete zvýraznit, a v nabídce nad klávesnicí klepněte na „Aa“. Vyberte barvu, která vám vyhovuje – ať už jde o odlišení termínů, úkolů nebo důležitých myšlenek. Barevné zvýraznění pomáhá udržet přehled i při práci s delšími poznámkami.
Uzamčení poznámek pro větší soukromí
Ne všechny poznámky jsou určeny pro cizí oči. Pokud si do nich zapisujete osobní údaje, pracovní informace nebo prostě něco, co nechcete sdílet, využijte možnost uzamčení. Otevřete poznámku, klepněte na tři tečky vpravo nahoře a zvolte Zamknout. Odemknutí pak proběhne pomocí Face ID, Touch ID nebo zadaného hesla.