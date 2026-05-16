Tahle elegantní MagSafe nabíječka na noční stolek stojí jen 874 Kč

Noční stolek se z nenápadného místa vedle postele postupně mění na malé technologické centrum pro nabíjení vaší elektroniky a přesně tam míří Zens Magnetic Nightstand Charger. Za cenu 874 Kč, na kterou se díky slevovému kódu ZENS30 exkluzivně dostanete, totiž nabídne přesně to, co člověk večer chce nejvíc – položit iPhone a dál to neřešit.
V jádru je to jednoduchá věc, ale právě v tom je její síla. MagSafe magnety se postarají o přesné uchycení iPhonu 12 a novějších, takže telefon vždy „sedne“ na správné místo bez hledání ideální polohy. Nabíjení běží až 15 W a kromě iPhonu zvládne i AirPods s MagSafe pouzdrem, takže jeden stojánek pokryje dvě nejčastější zařízení na nočním stolku.
Velký bonus přichází ve chvíli, kdy se telefon položí na šířku. Aktivuje se Apple StandBy režim a z iPhonu se stane decentní noční displej s hodinami, widgety nebo informacemi, které chcete mít po ruce. Najednou to není jen nabíječka, ale i nenápadný budík.
Celé řešení stojí na kovovém těle ze zinkové slitiny, které působí bytelně a hlavně stabilně. Součástí balení je navíc 20W adaptér, takže se nic nemusí dokupovat a nabíječka funguje hned po vybalení.
Zajímavé je, že Zens tenhle koncept nebere jako jednorázovou věc. Vedle něj existuje i Zens Nightstand Charger Pro 2, který míří na náročnější domácí setup, nebo pracovní řešení jako Zens Office Charger 2 a ještě vybavenější Zens Office Charger Pro 3, pokud už chcete mít na stole víc zařízení najednou a úplně se zbavit kabelového chaosu. Na všechny tyto modely přitom získáte díky slevovému kódu ZENS30 parádní 30% slevu. Díky tomu se tak rázem dostanete na tyto ceny:
- Zens Magnetic Nightstand Charger – Cena s kódem 874 Kč (standardně 1249 Kč)
- Zens Nightstand Charger Pro 2 – Cena s kódem 1749 Kč (standardně 2499 Kč)
- Zens Office Charger 2 – Cena s kódem 1399 Kč (standardně 1999 Kč)
- Zens Office Charger Pro 3 – Cena s kódem 2274 Kč (standardně 3249 Kč)
Výsledkem je drobnost, která na první pohled nepůsobí nijak přelomově, ale v každodenním režimu rychle zapadne přesně tam, kde má – vedle postele, kde večer jen položíte iPhone a ráno ho vezmete připravený bez jediného přemýšlení. A právě proto nemá smysl s nákupem váhat.