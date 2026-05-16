KEF startuje letní akci: soundbar XIO se subwooferem a 20% slevou mění domácí kino

Léto se pomalu blíží a s ním i období, kdy televize běží častěji než kdy jindy. Sportovní přenosy, filmové večery, seriálové maratony. A právě v takových chvílích se dost často ukáže, že obraz už dávno nestačí. Zvuk televize zkrátka naráží na své limity. A přesně na to teď reaguje značka KEF, která přichází se zajímavou sezónní akcí na sestavu postavenou kolem soundbaru KEF XIO.
Základem celé nabídky je KEF XIO, tedy soundbar, který míří vysoko nejen papírovými parametry, ale hlavně ambicí posunout televizní zvuk na úroveň plnohodnotného domácího kina. Dialogy mají být čisté a čitelné i v náročnějších scénách, zatímco prostorový zvuk má dodat filmům i sportu mnohem větší hloubku a dynamiku.
Celá akce ale nestojí jen na soundbaru samotném. KEF k němu staví kompletní řešení, které má dávat smysl jako celek. Zákazník si tak může vybrat jeden z kompatibilních subwooferů podle prostoru i nároků na výkon. Na výběr je KEF KUBE 8 MIE, KEF KUBE 10 MIE, KEF KUBE 12 MIE nebo kompaktní high-end varianta KEF KC62. Právě subwoofer má v této sestavě klíčovou roli – stará se o hluboké a přesné basy, které dělají rozdíl zejména u filmových scén nebo sportovních momentů, kde má zvuk dodat atmosféru.
Důležitým prvkem celé sestavy je také KEF KW2. Ten umožňuje bezdrátové propojení subwooferu, takže odpadá nutnost tahat signálové kabely přes celý pokoj. Výsledkem je čistší instalace, jednodušší zapojení a celkově elegantnější řešení, které neruší interiér.
A teď to podstatné. V rámci této akce lze při společném nákupu soundbaru KEF XIO, vybraného subwooferu a adaptéru KW2 získat 20% slevu. Nejde tedy jen o jednotlivé komponenty, ale o zvýhodněný balíček, který dává smysl jako kompletní audio systém pro televizi.
Celá nabídka míří na zákazníky, kteří chtějí doma výrazně lepší zvuk, ale zároveň nechtějí řešit složité instalace nebo kompromisy v designu. Ať už jde o večerní film, napínavý zápas nebo seriálový maraton, rozdíl oproti běžnému zvuku televize je v podobné sestavě slyšitelný prakticky okamžitě.
Akce platí do 2. července 2026 a je tak ideální příležitostí, jak si domácí kino poskládat v době, kdy se sportovní i filmová sezóna rozjíždí naplno. S jedním jednoduchým cílem – slyšet každý moment přesně tak, jak má znít.