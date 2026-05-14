Vollebak Sonic Jacket: možná budete mít orgasmus, možná najdete boha

Značka Vollebak je známá tím, že nevyrábí obyčejné oblečení. V minulosti přišla například s bundou z mědi, oblečením připraveným pro Mars nebo kousky odolnými proti elektromagnetickému záření. Teď ale představila něco, co působí spíš jako technologie z filmu Duna nebo Blade Runner než klasická móda. Novinka s názvem Sonic Jacket totiž dokáže posílat zvukové frekvence přímo do vašeho těla.
Podle Vollebaku bunda pracuje s frekvencemi od 4 Hz až do 20 000 Hz, tedy v rozsahu, který pokrývá hluboké vibrace i klasicky slyšitelný zvuk. Nejde přitom jen o obyčejný reproduktor schovaný v oblečení. Celý koncept je postavený na tom, že frekvence necítíte jen ušima, ale doslova celým tělem. Zní to šíleně? Přesně o to Vollebaku jde. Firma dlouhodobě tvrdí, že budoucnost oblečení nebude jen o módě, ale hlavně o propojení technologií, AI, zdravotních funkcí a nových způsobů interakce s okolním světem. Sonic Jacket je dalším experimentem v rámci jejich projektu Human Futures Lab, kde testují, jak může vypadat oblečení za desítky let.
Bunda byla poprvé ukázána v rámci projektu Vollebak Spaceshop, což je futuristický koncept obchodu vytvořený ve spolupráci s audio značkou Bang & Olufsen a studiem SAGA Space Architects. Už samotný Spaceshop vypadá jako interiér vesmírné stanice a Sonic Jacket do celé té estetiky dokonale zapadá. Vollebak zatím neprozradil všechny technické detaily ani finální cenu. Už teď je ale jasné, že nepůjde o masovou záležitost. Ostatně jejich běžné futuristické bundy stojí často i několik tisíc liber. Například Martian Aerogel Jacket vyjde na 2495 liber a Full Metal Jacket na 1495 liber. Sonic Jacket tak pravděpodobně nebude produktem, který si koupíte na běžné nošení do města. Spíš jde o ukázku toho, kam se může posunout propojení oblečení, zvuku, biometriky a technologií v budoucnosti. A upřímně? Přesně takové šílené projekty dělají z Vollebaku jednu z nejzajímavějších technologicko-fashion značek současnosti. Pokud něco podobného jednou dotáhnou do běžného provozu, možná za pár let nebudeme hudbu poslouchat ze sluchátek, ale přímo nosit na sobě.