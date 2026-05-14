Jak si postavit vlastní retro herní konzoli: Průvodce pro ESP32 a Raspberry Pi

Vzpomínáte na ty časy, kdy vrcholem herní grafiky byl osmibitový instalatér zachraňující princeznu a odpoledne se trávila u televizních obrazovek s herním ovladačem v ruce? Retro hraní dnes zažívá obrovský boom. Zatímco trh je zaplavený hotovými emulátory, opravdové kouzlo spočívá v něčem jiném: v možnosti postavit si vlastní arkádovou mašinu nebo kapesní handheld přesně podle svých představ. Pokud máte rádi technologie a nebojíte se vzít do ruky šroubovák, ukážeme vám, jak na to. Dvě nejoblíbenější platformy pro tento úkol jsou v současnosti Raspberry Pi a ESP32. Kterou si vybrat a jak začít?
Proč si postavit vlastní retro konzoli místo její koupě?
Možná si říkáte, proč věnovat víkend stavbě něčeho, co se dá za pár stovek objednat z Číny. Odpověď leží v samotné maker komunitě. Hotové čínské konzole sice po vybalení fungují, ale často trpí levným zpracováním, špatnými displeji a uzavřeným softwarem.
Vlastní DIY herní konzole (Do It Yourself) vám dává absolutní svobodu. Můžete si na 3D tiskárně vytisknout kryt ve svých oblíbených barvách, zvolit si kvalitu tlačítek, vybrat si ten nejlepší TFT nebo OLED displej a nahrát emulátor starých her přesně na míru. A co je nejdůležitější: pocit, když poprvé spustíte hru na zařízení, které jste sami spájeli a oživili, je k nezaplacení.
Souboj mozků: ESP32 vs. Raspberry Pi – co si vybrat?
Základem každé konzole je její „mozek“. Ve světě bastlení se budete rozhodovat primárně mezi dvěma směry: plnohodnotným mikropočítačem a úsporným mikrokontrolérem. Každá z těchto cest nabízí trochu jiný zážitek i náročnost stavby.
Raspberry Pi: Výkonné multimediální centrum
Pokud chcete konzoli, kterou připojíte přes HDMI k velké televizi v obýváku, Raspberry Pi je jasná volba. Jde o plnohodnotný miniaturní počítač s obrovským výpočetním výkonem.
Díky podpoře systémů jako je RetroPie nebo Recalbox je softwarová instalace velmi uživatelsky přívětivá. Výkon novějších modelů (např. Raspberry Pi 4 nebo 5) bohatě stačí nejen na klasiky z NES a SNES, ale bez problémů zvládne plynule emulovat i náročnější 3D hry z éry PlayStation 1, Nintendo 64 nebo dokonce arkádové automaty.
Z hlediska hardwarové stavby jde u Raspberry Pi spíše o bezpečné skládání kompatibilních modulů a kabelů. Daní za tento výkon a pohodlí je však vyšší pořizovací cena, větší rozměry a nutnost řešit silnější napájení z elektrické sítě (spolu s aktivním chlazením procesoru).
ESP32: Cenově dostupné řešení pro kapesní hraní
ESP32 je naproti tomu mikrokontrolér. Původně vznikl jako levný čip pro chytrou domácnost (IoT), ale díky svému dvoujádrovému procesoru a integrované Wi-Fi a Bluetooth se stal miláčkem komunity tvořící kapesní konzole.
Je naprosto ideální pro projekty ve stylu klasického GameBoye, který si vezmete do ruky nebo na cesty. Nabízí totiž extrémně nízkou spotřebu energie, takže na jedinou malou Li-Po baterii můžete hrát celé hodiny. Skvěle zvládá 8-bitové a 16-bitové systémy. Není to sice trhač asfaltu pro 3D hry, ale pro kapesní arkádovky je díky své miniaturní velikosti a pořizovací ceně v řádech desítek korun bezkonkurenční. Musíte se však připravit na to, že tato cesta vyžaduje o něco více kutilské zručnosti, často se neobejdete bez pájky a pečlivého zapojování drátků podle schémat.
Co budete k sestavení potřebovat (Základní checklist)
Stavba není tak složitá, jak se může zdát. Pokud si zvolíte jako základ ESP32 pro kapesní konzoli, budete potřebovat těchto pár základních komponent:
- Vývojová deska: Samotný modul ESP32.
- Zobrazovač: Barevný TFT displej (např. populární rozlišení 320×240 px s SPI rozhraním).
- Ovládání: Klasická hmatníková tlačítka pro Arduino/ESP projekty a případně analogový joystick.
- Napájení: Li-Po baterie a nabíjecí modul (nejčastěji čip TP4056), který se postará o bezpečné nabíjení přes USB.
- Zvuk: Malý reproduktor a I2S audio modul pro čistý zvukový výstup.
- Úložiště: Modul pro čtení MicroSD karet (aby se vám tam vešly všechny ty ROMky).
Tip pro začátečníky: Nezapomeňte na „debounce“ (odstranění zákmitů) tlačítek v kódu, nebo použijte hardwarové řešení pomocí kondenzátorů, aby vám postava ve hře neskákala dvakrát při jednom stisku!
Software a oživení: Jak to celé zprovoznit
Až budete mít vše zapojené (ať už zkušebně na nepájivém poli, nebo natvrdo na vlastním plošném spoji), přichází na řadu oživení.
U Raspberry Pi je postup velmi přímočarý. Na počítači stáhnete program Raspberry Pi Imager, pomocí něj nahrajete na SD kartu systém RetroPie, kartu vložíte do „maliny“ a připojíte k TV. Systém vás sám provede nastavením tlačítek a přes lokální síť do něj jednoduše nahrajete své legálně nabyté herní ROMky.
U ESP32 se využívají předpřipravené firmwary, z nichž nejznámější je open-source projekt Retro-Go (případně Odroid-Go). Pomocí vývojového prostředí (např. Arduino IDE nebo rovnou přes pohodlný webový flasher) nahrajete kód do čipu přes USB kabel. Hry se následně nahrávají klasicky na přiloženou SD kartu.
Závěr a doporučení: Kde začít svůj projekt?
Stavba vlastní retro herní konzole je fantastický víkendový projekt. Nejenže na konci získáte plně funkční zařízení plné nostalgie, ale zároveň se naučíte spoustu věcí o základech elektroniky, pájení a fungování mikrokontrolérů. Je to ideální vstupní brána do světa moderního makerství.
Ať už se nakonec rozhodnete pro miniaturní kapesní hračku poháněnou úsporným čipem ESP32, nebo pro nadupanou konzoli k televizi s výkonným Raspberry Pi, nemusíte složitě shánět součástky po celém internetu. Připravte si pájku, vyberte si ty správné díly a vraťte se s námi do devadesátek!