Datum předobjednávek GTA 6 uniklo na internet. Spuštění má přijít za pár dní!

Kolem Grand Theft Auto VI začíná být znovu pořádně živo a tentokrát to nevypadá jen na další planý poplach z diskuzních fór. Internetem se totiž začala šířit informace o tom, že spuštění předobjednávek je doslova za rohem – konkrétně už 18. května 2026. A co je na tom zajímavé? Nejde o klasický „leak z Redditu“, ale o uniklý e-mail od Best Buy, který se měl dostat mezi partnery.
Podle informací, které následně potvrdil i spolehlivý portál Insider Gaming, je e-mail pravý a skutečně počítá se startem předobjednávek právě v polovině května. Pokud by se to potvrdilo i oficiálně, znamenalo by to jediné – vydání hry plánované na 19. listopadu by zatím mělo zůstat beze změny. A to je přesně to, co fanoušci chtějí slyšet, protože obavy z dalšího odkladu byly v posledních měsících čím dál hlasitější.
GTA 6 pre-order is now confirmed for May 18, 2026. 🔥
Multiple people on the internet are claiming that they received an affiliate email from Best Buy regarding GTA 6 pre-order campaign. pic.twitter.com/BwdYkonFEK
— Grand Theft Auto 6 Alerts (@GTA6Alerts) May 14, 2026
Zajímavé je, že celá situace okamžitě rozjela další vlnu spekulací. Fanoušci totiž začali řešit, jestli se spolu se spuštěním předobjednávek neobjeví i třetí trailer, což samozřejmě dává smysl. Právě podobné momenty si totiž Rockstar Games v minulosti rád schovával pro velká oznámení a ukázka zakončená výzvou k předobjednávce by přesně zapadala do jejich stylu.
Poprask kolem hry je tedy opět na absolutním maximu. Od posledních větších záběrů ze hry uběhl víc než rok a i když druhý trailer nasbíral přes 160 milionů zhlédnutí, fanouškům to jednoduše nestačí. Naopak. Čím déle je ticho, tím víc roste očekávání a každá podobná zpráva ho jen dál přiživuje.
Jestli se tedy 18. května opravdu dočkáme spuštění předobjednávek, může to být jasný signál, že Rockstar konečně začíná znovu hrát otevřenou hru. A pokud k tomu přihodí i nový trailer, internet má o zábavu na několik dní dopředu postaráno.