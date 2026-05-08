Tyto 2 hry jsou nyní na Epic Games Store ke stažení zdarma!

Před námi je další prodloužený víkend a s ním tedy i příležitost pořádně si odpočnout a zároveň si užít spoustu zábavy. Pokud pak preferujete zábavu videoherní, vězte, že ani tento týden na vás Epic Games Store nezapomněl a rozdává dvě zábavné hry, které vás dokáží zabavit na dlouhé hodiny. Tentokrát se sice nejedná o žádné AAA kousky, přesto si však zaslouží vaši pozornost a zařazení do herní knihovny tak určitě přijde vhod.
Trash Goblin
Trash Goblin je indie hra, která staví na docela netradičním nápadu – místo hrdiny a epických soubojů se tady staráš o malý obchod s „harampádím“. Hráč v ní přebírá roli goblina, který třídí, čistí a prodává různé podivné předměty, které lidé považují za odpad. Každý den do obchodu přicházejí zákazníci s vlastními požadavky a je na tobě, abys z toho, co máš po ruce, udělal něco prodejného. Hra hodně stojí na jednoduchém, ale uspokojujícím gameplay loopu, kdy čistíš, opravuješ a kombinuješ předměty. Postupně si buduješ reputaci a rozšiřuješ svůj malý obchod, který se mění z chaosu na fungující dílnu.
Stylizace je lehce kreslená a působí schválně „ošuntěle“, což perfektně sedí k tématu odpadu a recyklace. Zajímavé je, že hra tě nijak netlačí do stresu ani rychlého tempa, spíš tě nechává si s věcmi hrát vlastním tempem. Každý předmět má svůj malý příběh nebo využití, což dodává celé smyčce překvapivou hloubku. Trash Goblin tak není o akci, ale o klidném budování něčeho z úplného nepořádku. A právě v tomhle „chaosu s řádem“ si hra hledá svoje specifické kouzlo.
Arranger: A Role-Puzzling Adventure
Arranger: A Role-Puzzling Adventure je naopak hra, která staví celý zážitek na pohybu světa samotného, ne postavy. Hráč se v ní ujímá role Jemy, dívky z malého města, která má schopnost „posouvat“ celé řádky a sloupce prostředí jako v logické skládačce. Každý krok tak mění nejen její pozici, ale i celé okolí, což vytváří velmi neobvyklý typ puzzle designu. Hra kombinuje lehké RPG prvky s hádankami, které nejsou o rychlosti, ale o přemýšlení a prostorové logice. Příběh sleduje Jeminou cestu za poznáním sebe sama a světa, který se jí doslova pod rukama přeskupuje.
Stylizace je jemná, ručně kreslená a působí pohádkově, ale zároveň trochu melancholicky. Postupně se do hry dostávají i složitější mechaniky, které nutí hráče přemýšlet několik kroků dopředu. Každá lokace je navržená tak, aby se dala „rozbít“ a znovu složit jiným způsobem, což dává hře unikátní rytmus. Arranger tak není klasická adventura ani tradiční puzzle, ale spíš experiment s tím, jak může vypadat pohyb v herním světě. A právě tahle kombinace jednoduchosti a chytrého designu z ní dělá titul, který si člověk zapamatuje spíš pocitem než konkrétními mechanikami.