Skryté utility na Macu, které jste možná neznali

Když se řekne macOS, většině uživatelů se vybaví aplikace jako Finder, Mail nebo Pages. Vedle nich ale systém ukrývá i řadu menších nástrojů, které zůstávají trochu stranou pozornosti, přestože v praxi dokážou ušetřit čas nebo vyřešit konkrétní problém během pár vteřin. Nejde o žádné experimentální funkce, ale o plnohodnotné utility, které jsou v systému přítomné dlouhodobě a čekají jen na to, až je začnete využívat.
Skrytý pomocník pro práci s barvami
Digitální měřič barev patří mezi nástroje, které ocení každý, kdo někdy řešil přesný odstín na webu nebo v grafice. Funguje velmi přímočaře. Po spuštění stačí najet kurzorem na libovolné místo na obrazovce a okamžitě vidíte hodnoty barvy v různých formátech. Praktické je, že si můžete přepínat mezi RGB, HEX nebo třeba procentuálním vyjádřením, takže odpadá zdlouhavé dohledávání nebo přepisování. Hodí se i ve chvíli, kdy potřebujete sladit barvy mezi dvěma aplikacemi a nechcete nic odhadovat od oka.
Editor skriptů není jen pro vývojáře
Na první pohled může Editor skriptů působit jako nástroj určený výhradně programátorům, ale realita je o něco širší. Umožňuje pracovat s AppleScriptem nebo JavaScriptem a automatizovat opakující se činnosti. Typickým příkladem může být hromadné přejmenování souborů, přesouvání dokumentů podle pravidel nebo spouštění více akcí najednou. Výhodou je, že vytvořený skript lze uložit jako samostatnou aplikaci, takže ho pak spustíte jedním kliknutím bez nutnosti cokoliv upravovat.
Bluetooth přenos souborů bez kabelu
Mac zvládá bezdrátovou komunikaci běžně přes AirDrop, ale Bluetooth přenos souborů je alternativa, která se hodí hlavně pro zařízení, která AirDrop nepodporují. Utility umožňuje vyhledat blízká zařízení, navázat spojení a odeslat soubory bez potřeby kabelu nebo internetu. Vedle samotného přenosu tu najdete i základní správu Bluetooth příslušenství, takže na jednom místě řešíte jak odesílání dat, tak připojení klávesnice, sluchátek nebo jiných doplňků.
Disková utilita jako záchranná brzda
Disková utilita je jedním z mála nástrojů, o kterém většina uživatelů ví, ale často ho otevře až ve chvíli, kdy něco nefunguje. Přitom zvládá mnohem víc než jen formátování disku. Umožňuje kontrolovat stav úložiště, opravovat chyby, pracovat s oddíly nebo vytvářet nové svazky. V praxi se hodí například při problémech s externím diskem, kdy stačí spustit kontrolu a systém se pokusí chyby automaticky opravit. Nechybí ani podpora práce s obrazy disků nebo pokročilejší nastavení pro zkušenější uživatele.
Přenos obrázků jako rychlá cesta k fotkám
Přenos obrázků zůstává trochu ve stínu aplikace Fotky, ale má jednu velkou výhodu. Dává vám plnou kontrolu nad tím, co a kam se uloží. Po připojení iPhonu, fotoaparátu nebo skeneru si můžete vybrat konkrétní snímky a uložit je přesně do složky, kterou potřebujete. Hodí se to hlavně ve chvíli, kdy nechcete používat automatickou synchronizaci nebo potřebujete rychle stáhnout jen pár fotografií bez dalšího třídění. Navíc zvládá i základní skenování, takže poslouží i jako jednoduché rozhraní pro práci se skenerem.